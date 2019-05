KUMU SABLAZNIO BIZARAN MLADENKIN ZAHTJEV VEZAN UZ GRUDI: ‘Tada sam shvatila zašto je baš mene odabrala’

‘Moja navodna najbolja prijateljica uopće se ne veseli radi mene’

Lijepo je kada vas netko odabere za vjenčanog kuma/kumu. Osjećate se počašćeno jer ste baš vi ta posebna osoba kojoj je povjeren važan zadatak. No, jedna se mladenkina kuma šokirala doznavši zašto je njezina prijateljica baš njoj udijelila tu čast – i nije bilo nimalo ugodno.

Ispostavilo se, naime, da buduća mladenka kumu nije izabrala zato što su najbolje prijateljice, nego, pazite sad, zato što vjeruje kako je ova manje lijepa od nje. I tu se stvari počinju naglo zahuktavati.

Grudi bi je mogle zasjeniti

Neimenovana žena sve je ispričala na Redditu. Objasnila je kako joj se prijateljica udaje u rujnu, a krajem ovoga mjeseca ona ima zakazanu plastičnu operaciju grudi. “Sanjala sam o tome cijelo vrijeme i napokon imam priliku i novac”, napisala je i dodala kako je bila oduševljena – sve dok je frendica nije zamolila da odgodi zahvat do poslije njezina vjenčanja.

“Moja navodna najbolja prijateljica uopće se ne veseli radi mene. Zanimalo me zašto tako želi, a ona mi je rekla kako želi biti najseksepilnija žena na svojemu vjenčanju, a moje bi nove grudi to mogle zasjeniti. Rekla sam joj da, ako joj to toliko smeta, neću odjenuti nešto dekoltirano i pokazivati grudi pred svima. Izgledala je povrijeđeno. Samo me hladno pozdravila i otišla”, požalila se kuma.

Tada je shvatila poantu

Nakon toga razgovora, žena je počela uviđati zašto neke bliske ljude mladenka nije uključila u neku važniju ulogu na svojemu vjenčanju. “Nije uopće pozvala našu drugu najbolju frendicu, koja je vraški zgodna. Odabrala je ljude za koje smatra da su manje seksi od nje i ja sam se nekako našla u ulozi kume, ali sada su problem moje grudi, koje bi se mogle proljepšati dotad”, zaključila je reditovka.

Mnogi su ljudi ostali šokirani njezinom objavom i poručili joj da zaslužuje bolje. “Ja bih joj rekla neka si nađe drugu kumu. Ako je toliko plitka i ravnodušna prema tvom životu, nije vrijedna tvojega vremena”, savjetovali su korisnici budućoj kumi.