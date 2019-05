‘KUJA I ODVRATNA OSOBA’: Mladenku razapeli zbog zabrinjavajućeg zahtjeva vezanog uz zaručnikovu kćerkicu (3)

Neki su otišli toliko daleko da su savjetovali mladoženji da za svoje dobro odustane od tog vjenčanja.

Proteklih smo nekoliko mjeseci čuli zaista bizarne priče o nerazumnim mladencima kojima je planiranje vjenčanja potpuno isisalo ljudskost. No, ova priča možda je najodvratnija dosad. Neimenovana žena svoju je jadikovku objavila na Facebooku, odakle je podijeljena i na Redditu. Zbog njezinih šokantnih riječi ljudi su je prozvali “odvratnom osobom”.

Zabrinjavajući rječnik

Buduća mladenka otkrila je kako pokušava spriječiti da trogodišnja kćerkica njezina zaručnika dođe na njihovo vjenčanje. Navela je svoje razloge, ali i okrutan nadimak koji je dala djevojčici – “crotch goblin”, što se u najblažem smislu može prevesti kao derište.

MLADENKA SA SVADBE IZBACILA PAR S DJECOM: Kad je na Redditu ispričala cijelu suludu priču, svi su stali na njezinu stranu

“Kako da kažem svom zaručniku da ne želim njegovu kćer na našem vjenčanju? Na pozivnicama sam istaknula da djeca nisu dobrodošla i nadala sam se kako će on shvatiti poantu, ali on uporno spominje svoju kćer na našoj svadbi. Udajem se za njega, a ne za njegovo derište. To je njegova pogreška, ne moja. Ne želim malu tamo jer je je*eno zahtjevna i mora uvijek biti u središtu pažnje, a i lijepo sam navela da ne želim na svom vjenčanju prokletu djecu!”, napisala je bridezilla.

Savjet mladoženji

Ne iznenađuje činjenica da je njezin pogani rječnik naišao na jednoglasno neodobravanje ljudi koji su pročitali njezinu ispovijest. Neki su otišli toliko daleko da su savjetovali mladoženji da za svoje dobro odustane od tog vjenčanja.

“Ni ja ne želim djecu, ali ova je bridezilla odvratna”, netko je komentirao, a drugi se korisnik nadovezao: “Zašto se udaješ za nekog tko ima dijete ako ne voliš djecu?!”. Većina se složila da je žena prava kuja.