‘KROZ PROZIRNU OPRAVICU JOJ SE VIDJELA ŠUMICA’: Posrnula svekrva napravila raspašoj i ‘ukrala’ vjenčanje

Ako volite bizarne priče s vjenčanja, ovo su definitivno najbolje od najboljih

Horor pričama s vjenčanja svjedočimo gotovo svakodnevno, a društvene su mreže krcate nevjerojatnim doživljajima sa svadbi koje su se otele kontroli. Mladenke iz pakla, promašene vjenčanice, ljubomorne svekrve i neprimjereni odabiri odjeće gostiju samo su neke od situacija o kojima smo pisali.

Jedna je žena nedavno na roditeljskom forumu Mumsnet ispričala kako je mladenka uništila vlastito vjenčanje kada je uzela mikrofon i odlučila zapjevati. Pogađate, bez glasa i sluha napravila je pomutnju i izazvala podsmijehe uzvanika.

Pogrešna pjesma i svekrva bez gaćica

Ova je priča nadahnula mnoge da podijele i vlastita bizarna iskustva. “Bio sam na vjenčanju na kojem je DJ pustio pogrešnu pjesmu za prvi ples mladenaca. Umjesto pjesme grupe U2 koju su tražili, DJ je pustio ‘I still haven’t found what I’m looking for’ (Još uvijek nisam pronašao ono što tražim)”, napisao je jedan korisnik.

Najbrutalnije su ipak priče s majkama u glavnoj ulozi. “Svekrva je nosila bijeli kratki kombinezon, kroz koji se jasno moglo vidjeti da ne nosi gaćice, ali i da ‘tamo dolje’ nosi ‘prirodnu frizuru’, dodala je druga korisnica.

Pijana mladenka i zaruke na vjenčanju

Treća tvrdi da je bila na vjenčanju na kojemu se mladenkina majka toliko napila da se pomokrila u gaće, a rođak ju je morao skinuti i odnijeti u krevet.

Što može biti gore od najave velikih vijesti na tuđem vjenčanju?! “Jedna je djeveruša rekla da se zaručila i pitala mladu da joj bude kuma na vjenčanju, a onda je mlada najavila da je trudna”, prepričala je još jedna članica spomenute grupe.

Oglasila se i jedna mladenka s istim problemom. Rekla je kako je par objavio da se zaručio na njezinu vjenčanju, a da je ona to uredno izignorirala i čestitala im tek sljedeći dan, prenosi Daily Mail.