KOLIKO TRAJE SEKS PROSJEČNOG PARA? Najnoviji podaci nisu obećavajući, ali stručnjak ima univerzalno rješenje

Misle li ljudi da bi seks trebao trajati dulje samo zato što to gledaju u filmovima i pornićima?

Većina ljudi sanja o dugim seksualnim maratonima, ali za mnoge je to nedosanjan san. Koliko se stvarnost razlikuje od mašte, istražio je dr. Justin Lehmiller, psiholog specijaliziran za pitanja seksa i seksualnosti. Nedavno je proveo studiju u kojoj je pitao 152 heteroseksualna para o njihovu seksualnom životu.

Saznao je da prosječan odnos traje osam minuta, a prosječna predigra 12 minuta. Međutim, većina ispitanika požalila se kako bi voljela da sve to traje dulje. Žene su rekle da bi bilo super kada bi predigra trajala 19 minuta, a seks 14 minuta, dok su se muškarci složili da bi idealno bilo kada bi oboje trajalo po 18 minuta.

Postavite si jedno pitanje

“Ova saznanja otvaraju važno pitanje o tome bi li dulji seks učinio ljude sretnijima. Misle li ljudi da bi seks trebao trajati dulje samo zato što to gledaju u filmovima i pornićima? Ako je tako, onda produljenje same seanse vjerojatno ne bi nimalo utjecalo na njihovo opće zadovoljstvo”, izjavio je psiholog za Mirror.

Umjesto toga, on sugerira da je u seksu važnija kvaliteta od kvantitete. “Ne zamarajte se time koliko se često seksate i koliko dugo seks traje dok ste god oboje zadovoljni kako to izgleda kada se dogodi. Ako, pak, oboje smatrate da nešto treba promijeniti, onda dajte sve od sebe da to i postignete”, zaključio je Lehmiller.