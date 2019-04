KOJA TAKTIKA, HA?! Muž joj nakon šest godina predložio gnjusnu stvar i ponudio bizarnu protuuslugu; ‘Ne budi luda!’

Žena mu je pokušala objasniti da je ona svojim izgledom zadovoljna te da ne želi mijenjati svoje tijelo, ali on je i dalje uporan

Normalno je za pretpostaviti kako su parovi koji dugo žive zajedno odavno prihvatili sve vrline i mane onog drugog, no nije baš uvijek tako. Neki kao da čekaju i godinama nakon upoznavanja da se dogodi čudo koje će izbrisati karakterne ili tjelesne manjkavosti partnera.

Jedna se žena potpuno slomila nakon što joj je njezin suprug, s kojim je već šest godina u braku, nedavno priznao kako mu se ne sviđa jedan dio njezina tijela i nagovara je da ode na plastičnu operaciju, zbog čega se ona osjeća nesigurno i uzrujano.

Oko za oko…

Žena mu je pokušala objasniti da je ona svojim izgledom zadovoljna te da ne želi mijenjati svoje tijelo, ali on je i dalje uporan. “Imam malene grudi s kojima sam zadovoljna, ali moj suprug stalno predlaže da ih povećam. Ja ne želim prolaziti kroz svu tu bol. Uvijek sam izgledala ovako i takvu me upoznao. Nikad mi nije izgledalo kao da mu male grudi smetaju”, napisala je neimenovana žena na Redditu.

“Imam li pravo ljutiti se na njega? Već sam mu rekla da se meni moje tijelo sviđa takvo kakvo jest. Podsjetila sam ga da se i njemu sviđalo sve na meni te da mi nije jasno zašto su moje grudi odjednom postale problem. Ne želim se osjećati nesigurno, ali mi samopouzdanje polako pada”, objasnila je.

Zatim dodaje kako njezin suprug razmišlja o transplantaciji kose jer polako ćelavi, a zauzvrat traži da ona poveća grudi. “U zadnje vrijeme se rjeđe seksamo (jednom u dva tjedna) i uvijek sam ja ta koja inicira seks. Počinjem se osjećati nesigurno i odbijeno. Što da radim?”, pitala je nezadovoljna žena reditovce.

Liječenje komplekasa?

Ne iznenađuje činjenica da su ljudi bijesni zbog neumjesnih komentara njezina supruga i to su pokazali u komentarima. “Imaš svako pravo ljutiti se. Ja bih osobno bila izvan sebe. Povećanje grudi je velik i ozbiljan zahvat, a ne nešto što se radi usput. Jesi li ga pitala zašto baš sada to želi?”, znatiželjna je jedna korisnica.

Mnogi su brzo zaključili o čemu je riječ. “Frajer doslovno prolazi kroz krizu srednjih godina i smatra da mu jedna žena nije dovoljna. Baš je us*ano od njega što svoje nesigurnosti ispoljava na ženi. Da meni moj tako kaže, ja bih mu zaprijetila razvodom. Ovo je definitivno alarmantna situacija”, druga je napisala.

Ljudi su ženu uglavnom ohrabrivali da ne poklekne i ne napravi glupost radi muževih hirova. “Povećanje grudi je osobna stvar. To treba biti nešto što ti želiš. Ako si zadovoljna u svom tijelu, onda ništa ne mijenjaj. To nije poput šišanja kose ili lakiranja noktiju. Njegovo nezadovoljstvo zbog gubljenja kose njegov je problem s kojim se treba nositi. On sada zapravo samo dijeli svoje nesigurnosti. Nije zadovoljan svojim izgledom pa onda ne smiješ ni ti biti zadovoljna svojim. Ne daj se izmanipulirati”, poručili su ženi na Redditu.