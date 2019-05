KAKO SE SEKSATI DOK STE U BOLOVIMA: 10 ključnih savjeta za maksimalan užitak i onda kad niste u ‘top formi’

Prije svega, budite iskreni s partnerom i recite mu što vam stvara neugodu

Xandra Lee je do svoje 35. godine prošla osam teških operacija kukova, s obirom na to da je rođena s displazijom kukova, zbog čega je većinu djetinjstva provela s posebnom protezom. Problemi su se pogoršali kada je stupila u tinejdžerske godine. Trpjela je velike bolove, a do sredine 20-ih, mobilnost joj je bila izrazito narušena.

“Osjećala sam kao da mi moje stanje krade mladost. Jako je utjecalo na moj ljubavni život”, rekla je Lee za Mirror. Deset godina poslije, napisala je knjigu s naslovom “Sex… With These Hips?!” (Seks… s ovim kukovima?!), u kojoj je svoje iskustvo podijelila kako bi pomogla drugim ljudima koji se bore s istom dijagnozom.

“Ako imate bolne kukove, neke seksualne poze jednostavno ne možete izvoditi jer su ili bolne ili čak opasne”, objasnila je Lee, koja vodi blog na Facebooku, a kreirala je i grupu “Living with Hip Dysplasia”.

Xandrini top savjeti za seks: