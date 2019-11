KAKO HRVATI PLAĆAJU SVOJE SVADBE? Evo kakve su cijene po gradovima: ‘Uf, što se tiče ove teme ja sam tako ljuta na dragog’

Većina mladenaca organiziraju večeru prije vjenčanja pa i taj trošak moraju pridodati budžetu koji rade za vjenčanje

Korisnici su na Forum.hr-u raspravljali o raznim troškovima svadbe i tko će ih platiti. “Ako vam starci plaćaju svadbu onda po meni plaćaju sve – vi napravite neki budžet i kažete koliko vam para treba – prepolovite to i pola daju tvoji, a pola njegovi, napisala je jedna korisnica, piše Večernji list.

Druga korisnica, pak, smatra kako roditelji ne bi trebali plaćati svadbu.

“Mi si sami sve plaćamo, a od staraca ne očekujem ni poklon ali sam ga ipak dobila… bar od svojih… a i od njegovih ćemo sigurno nešto dobit… i to je to… meni su starci gosti na svadbi”, napisala je.

Statistike kažu kako u Hrvatskoj muškarci ulaze u brak stariji od žena. Prosječna dob mladoženje pri sklapanju prvog braka u 2017. iznosila je 31,3, a nevjeste 28,6 godina, odnosno prosječna dob mladoženje je u odnosu na 1990. porasla za 4,3, a nevjeste za 5,3 godine.

Večernji list piše kako je Zagreb najskuplja lokacija za vjenčanje. Prosječna cijena svadbenog menija po osobi iznosi oko 380 kuna, a slična situacija je u Rijeci gdje je cijena menija 350 kuna. Slavonija je najjeftinija s cijenom od 220 kuna po osobi, a u Varaždinu cijena menija iznosi 260 kuna, dok se u Splitu kreće od oko 300 kuna.

Večera prije vjenčanja

Većina mladenaca organiziraju večeru prije vjenčanja pa i taj trošak moraju pridodati budžetu koji rade za vjenčanje.

“Uf, što se tiče ove teme ja sam tako ljuta na dragog! Prije svadbe prave večeru za 120 ljudi, katering, konobari, hrana sve iz restorana. Kaže njegovi to možda neće moći platit, ispada da ćemo to morati od naše jabuke. Ista takva usluga će biti i na dan vjenčanja. Nakon svatova sigurna sam da ćemo ostat dužni. Pa pitam ga što pravite cirkus kad ga si ne možete priuštit? Meni će moji platiti doček svatova ostalo ja sama. On bi sad dizao mikro kredit da kupi odijelo. Uf, ljuta sam na spomen ove teme. Takvo razmišljanje me plaši. Pa čovječe stisni se malo, sve se može!”, napisala je jedna buduća mladenka.

Kad su vjenčanja iz snova u pitanju, troškovi se obično dijele i to ne samo među roditeljima mladenaca i obitelji, već i kumovima.

“Zanima me tko plaća oblekicu za mladoženju, mladu, pozivnice, zahvalnice, foto-video, glazba, prstenje i sl. Naime naši nam plaćaju vjenčanje, ali još nismo definirali niti mi znamo što tko plaća. Pa molim vaša iskustva”, napisala je jedna korisnica te ubrzo dobila i odgovore na svoja pitanja.

‘Kum plaća vjenčanje u crkvi’

“Moj slučaj – mi ćemo platiti odijela, cipele, šminku i bla bla ostalo za srediti nas dvoje, prstenje i tak, a ostatak – stolica, fotić, band, piće ćemo, nadam se, pokriti iz kuverata (ovo mi strašno licemjerno i ogavno zvuči, ali tako je, i mi smo ostalima davali novac, i oni će nama dati tako da se ne brinem kad vidim da svi to rade, neću se ni ja praviti luda). Nemojte sad samo komentirati ‘zašto radite svadbu ak’ nemate novaca’ ili ‘kako možeš očekivati da će ti netko dati pare’, samo govorim kako mi planiramo pokriti troškove. A sudeći po iskustvima x parova koji su se vjenčali nedavno, a na čijim smo svadbama mi bili, sve su pokrili od novca kojeg su im svatovi darovali. Od roditelja ne očekujem ništa”.

“Ja čula da kum od mladoženje treba platit vjenčanje u crkvi… Ali ne dozvoljavam ni to, a pogotovo ne fotografa ili tako nešto…”.

“Mislim da kum plaća tortu? A kuma buket… Također ne želim da mi kumovi išta plaćaju, ne želim ih ničim opterećivati. Ni dar mi ne triba! Želimo da nam budu svjedoci na vjenčanju, jer su nam najbolji prijatelji, a ne da zaradimo na njima!”.