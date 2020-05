KAKO DOISTA IZGLEDA ŽIVOT S MALIM PENISOM: ‘U erekciji postigne jedva 10 cm. Tko god ga je vidio, ismijavao me’

Znao je stavljati fotografije svojega spolovila na Reddit i slične mreže, a onda čitao komentare u kojima su čitatelji govorili o tome kako mu je penis nevjerojatno malen

Imao je 15 godina kada je shvatio da je njegov penis ispodprosječne veličine. Osjećajući sve veći sram zbog toga, ovaj se mladić okrenuo ponižavajućoj pornografiji u kojoj žene ismijavaju muškarce zbog njihove veličine i to je još više potaknulo njegovu tjeskobu.

Nikad nije imao djevojku

Danas, s 22 godine, odlučio se otvoriti o svojemu problemu te je za britanski Guardian ispričao kako izgleda njegov život sada, s obzirom na to da zbog nedostatka samopouzdanja nikad nije imao djevojku.

“Mislim da u iskrenoj vezi partneri prihvaćaju mane onoga drugog i to bih pokušao učiniti, ali sam čuo priče o djevojkama koje bi odbile mladiće zbog njihove veličine i onda ga ismijavale pred drugima”, započeo je mladić, govoreći kako je, dok je bio pijan, pitao nekoliko prijateljica da izađu s njime, no one su ga odbile.

“Dovraga, sam bih sebe odbio. Imam problem s prejedanjem, introvertirana sam osoba i imam milijun problema, a sve ih vežem uz to što imam mali penis. Pokušao sam sve osim sebe kriviti što ne izlazim s djevojkama i čak sam se pridružio nekim grupama koje promoviraju nenamjerni celibat, no ubrzo sam shvatio da je ta ideologija toksična. Ne vjerujem da žene muškarcima duguju seks”, nastavio je.

Ne želi djetetu prenijeti svoj ‘hendikep’

Znao je stavljati fotografije svojega spolovila na Reddit i slične mreže, a onda čitao komentare u kojima su čitatelji govorili o tome kako mu je penis nevjerojatno malen. Kaže kako se bori s ovisnošću o pornografiji, ali i da ga više ne “diraju” obdareni glumci.

“Svjestan sam da oni nisu realistični. Spoznaja da moj penis u erekciji dostiže desetak centimetara značajno je utjecala na moj život. Mislio sam da će netko tko me bude volio pronaći način da zaobiđe moj nedostatak korištenjem igračaka ili drugih tehnika, no s vremenom sam prestao tražiti vezu”, kazao je dečko.

U budućnosti, dodaje, planira napraviti vazektomiju jer zna da tjeskoba, pretilost i veličina penisa imaju genetske komponente. “Čak i u nevjerojatnoj mogućnosti da dobijem dijete, ne bih mu to želio prenijeti”, zaključio je za Guardian.