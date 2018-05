KAKO DATI DO ZNANJA DA JE LOŠ U SEKSU, A NE POVRIJEDITI GA? Seksologinja savjetuje što i kako reći u kojem trenutku

Tvrdi da postoji univerzalna “lozinka” kojom si možete osigurati daleko bolji seksualni život

Reći nekomu da nije dobar u krevetu nikad nije lako i zasigurno nije ni na čijem popisu stvari u kojima uživa. Međutim, ako je stanje baš toliko loše da jednostavno morate to prevaliti preko usta, poznata seksologinja Tracey Cox tvrdi kako to uopće ne treba biti jako strašan razgovor te da postoji univerzalna “lozinka” kojom si možete osigurati daleko bolji seksualni život. Tajna je, kaže ona, u tome da zapravo uopće ne ističete kako je on najgori ljubavnik kojega ste imali u životu, već da se fokusirate na ono što želite poboljšati.

Izložite stvari koje želite

Počnite fokusiranjem na sebe umjesto na partnera. Napravite popis od 10 stvari koje želite da vam radi, 10 onih koje ne želite te 10 novotarija koje želite isprobati. Ako kažete samo: “Mrzim kad mi to radiš”, nećete postići mnogo ako ne dodate što želite umjesto toga. Morate znati što želite u seksu kako biste to i dobili. Vaš partner ne čita misli. Ako vas voli, to ne znači nužno i da zna što vas napaljuje u određenom trenutku.

Potaknite razgovor o seksu

Izaberite vrijeme kad ste oboje opušteni (možda uz čašu vina) i jednostavno krenite. Za uvod vam može poslužiti neka bijela laž o vašoj frendici tipa: “Zaboravih ti reći! Sjećaš li se te i te? Danas sam naletjela na nju i kaže mi da je ostavila muža i pobjegla s mlađim – samo zbog seksa! Tako sam počela razmišljati kako ne bih voljela da i ti mene ostaviš jer nisi zadovoljan našim seksualnim životom.” Zatim istaknite kako želite isprobati nove stvari u krevetu jer želite da on bude sretan. Shvaćate li poantu? Otvarate diskusiju o seksu u oba smjera umjesto da partnera privedete na stup srama.



Budite pozitivni

Uvijek se fokusirajte na pozitivu. Možete početi tako što ćete reći partneru sve ono dobro što vam radi prije nego što prijeđete na loše. Drugim riječima, razgovarajte o onome čega želite više, a ne manje. Laganje pomaže. Recimo, više ćete postići ako mu kažete: “Vau, bilo je tako dobro kad si mi jezikom dodirnuo onu točku – vrati se na nju” nego ako ga pokopate riječima kako ne može biti dalje od cilja. Usavršite tehniku kritiziranja bez vrijeđanja osjećaja. Ostalo je mačji kašalj.

Upotrijebite ruke

Ako vas partner ne shvaća dok mu govorite, prijeđite na djela. Suptilno ga rukama usmjeravajte do cilja. Gubitak je vremena i potpuno besmisleno lagati i nadati se kako će jednom pogoditi pravo mjesto. Radije mu lijepo pokažite gdje, što i koliko snažno da radi.

Neka tijelo govori umjesto vas

Pohvalite partnera riječima, ali i pokretima te uzdasima kad napravi nešto dobro. Istu tehniku upotrijebite i kad ne radi dobro. Jednostavno ne pokazujte entuzijazam, tako da dobije poruku.