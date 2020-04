KADA ‘PRLJAVI’ RAZGOVOR TIJEKOM SEKSA POĐE PO KRIVU: Djevojka želi ostaviti dečka zbog nadimka koji joj je dao usred ‘akcije’

Užasnuta djevojka zatražila je savjet na društvenim mrežama, a mnogi su joj poručili da ostavi dečka

Jednu djevojku toliko je prestravio bizarni nadimak koji joj je dečko nadjenuo tijekom seksa da razmišlja o prekidu veze.

Naime, predložila je da uvedu malo ‘dirty talka’, odnosno perverznih izraza kako bi začinili svoj seksualni život, no njegova interpretacija ju je zgrozila i tvrdi da se zbog toga “totalno ohladila”.

‘Bila sam zatočena u njegovim monolozima među plahtama. Kasnije me počeo paliti taj dirty talk’

Svoje je iskustvo opisala na Twitteru i upitala druge tviteraše za savjet.

‘Ponekad mi nije privlačan…’

“S dečkom sam šest mjeseci i imamo prilično normalnu vezu. Često se svađamo, ali obično se radi o sitnicama koje on izgovori. Ponekad mi uopće nije privlačan, ali ne dopuštam da to utječe na našu vezu jer ga jako volim. No, ne znam mogu li ovo više podnijeti”, napisala je djevojka.

“Naš seks je bio sjajan, ali nedavno sam ga zamolila da malo začinimo stvari kako ne bi upali u rutinu. Uveo je neke promjene jer me voli činiti sretnom, ali danas je jedna kap prelila čašu. Seksali smo se, a onda mi je u jednom trenutku rekao – ‘ti si moja prljava rajčica’. To me je potpuno ohladilo i postao mi je užasno odbojan. Ne znam što da radim. Ne znam želim li biti s nekim tko će me tako zvati tijekom seksa”, dodala je.

Djevojka je napisala da je njen dečko jako lijen i neuredan te igra videoigre po cijele dane.

Pratitelji su joj uglavnom savjetovali da ga ostavi. “Curo, što radiš? Ne zvučiš sretno i ne znam zašto ga još nisi nogirala. Ostavi ga i nastavi sa životom”, “Zašto si s nekim tko te ne privlači? Zašto si s nekim koga ne voliš i ne vidiš zajedničku budućnost?”, “Prestanite hodati s ljudima koji vam se ne sviđaju”, “Mala rajčica je urnebesna, ali zaslužuje da ga ostaviš zbog neurednosti”, “Neki ljudi bi radije bili nezadovoljni u vezama, nego sami”, poručili su djevojci.