KADA PARTNERI PRIJEĐU GRANICU: Ako vas kritiziraju zbog ove četiri stvari, nisu prava osoba za vas

Iako su svađe normalne u vezama, partner vas ne bi trebao kritizirati zbog nekih stvari

Veze nisu savršene, čak i one najbolje. Ispunjene su prepirkama pa je važno shvatiti da su svađe sasvim normalne, piše Elite Daily.

Ipak, nisu sve svađe ‘zdrave’, na neke trebate i pripaziti, posebno kada vas partner počne kritizirati. Naravno, kritike dolaze u raznim oblicima i nisu sve štetne, ali neke od njih mogu imati trajan negativni učinak kako na odnos, tako i na vas.

Stručnjakinja za veze i bonton April Masini objašnjava da su, primjerice, kritike na račun nečijeg kuhanja potpuno bezopasne, ali kada vas partner kritizira kako bi održao dinamiku moći, radi se o nasilju. Zajedljive i česte kritike mogu biti nasilne ako je poanta komentara poniziti osobu i manipulirati njima na taj način.

Ovo su četiri stvari oko kojih vas partner nikad ne bi trebao kritizirati.

1. Izgled

Kritike na račun fizičkog izgleda nisu poželjne. Primjerice, oko visine, pjegica, kose, kože veličine grudi ili stražnjice – o svemu tome smo mi samo razbijali glavu bezbroj puta i pitali se kako ih drugi doživljavaju.

Masini objašnjava da partneri žele znati da su privlačni jedno drugom pa kritiziranje partnerovog izgleda može imati negativne posljedice na vezu.

2. Obitelj

Ako ste s nekim tko kritizira članove vaše obitelji, onda biste trebali razmisliti kako se osjećate zbog toga i kakav efekt imaju ti komentari na vas.

“Kada god je moguće, izbjegavajte ili barem ograničite kritike na račun obitelji. Radi se o ljudima koji su prebliski partneru da bi vaše riječi shvatili objektivno”, objašnjava Masini.

Obiteljski problemi mogu zakomplicirati veze, posebno ako o njima raspravljate s partnerom. To mu može olakšati kritiziranje vaše obitelji, ali ako prijeđe granicu, važno je da mu to date do znanja.

3. Osobine

Ne možete promijeniti način na koji ste odgojeni i životna iskustva koja su vas oblikovala u osobu koja ste danas.

“Osobine poput kašnjenja, nenačitanosti ili neobrazovanosti, različita kultura, religija ili socioekonomska pozadina nešto su zbog čega nikad ne bi ste trebali kritizirati partnera. Ljudi ne mogu promijeniti prošlost, a kritiziranje zbog lošeg odgoja ili nekulturnosti negativno će utjecati na drugu osobu”, tvrdi Masini.

Kada se komentari usmjeravaju na vaš karakter, osobnost ili na ono što ste vi, onda oni postaju kritike. Kada shvatite da se ne želite čuti sa svojim partnerom ili ga izbjegavate jer ne želite da vas kritizira, onda je vrijeme da poduzmete nešto.

4. Karijera

Ako vas partner ponižava zbog karijere, bilo da želi da ste bogatiji ili ne podržava vaš rad, to je također znak za uzbunu.

Mnogi ljudi mjere svoju vrijednost na osnovu svoga rada i napretka pa ako vas partner kritizira zbog posla, može povrijediti vaše samopouzdanje, što nije dobro. Posebno je štetno ako vam partner kaže da niste dovoljno uspješni i da ne zarađujete dovoljno za njihove pojmove. Takve bi pritužbe svi trebali zadržati za sebe ili pronaći nekog tko bolje odgovara takvim kriterijima.

Partner će vas možda kritizirati oko posla ako živite zajedno i novac postane problem u vašoj vezi. Moguće je da će biti pod stresom zbog nedostatka sredstava, što će stvoriti negativnu atmosferu u vašem odnosu.