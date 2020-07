JESTE LI VEĆ ISPROBALI ‘VADIČEP’? Parovi luduju za ovom novom pozom koja jamči eksplozivne orgazme

Ako ste u vezi i u potrazi za aktivnostima koje će vam začiniti ovaj vikend, zašto ne biste dali šansu novoj seksualnoj pozi koja je postala hit među parovima? Osim što jamči nezaboravne orgazme, također je savršena ako se osjećate osobito lijeno i ne da vam se izvoditi lude akrobacije.

Poza “vadičep” izvodi se tako da žena leži na rubu kreveta ili kauča, na boku, naslonjena na jednu ruku. Bedra joj moraju biti priljubljena jedno uz drugo. Muškarac joj prilazi stojeći ili klečeći te penetrira straga, dok žena pritom i dalje drži noge pritisnute jednu uz drugu.

