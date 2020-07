JESTE LI ISPROBALI ‘LEŽEĆEG POLICAJCA’? Žene su lude za ovom pozom i kunu se da baš uvijek postignu vrhunac

Velikom broju žena teško je doživjeti orgazam tijekom penetracije, a pojedine poze pogodnije su za postizanje vrhunca od drugih. Nepisano je pravilo da će žena najlakše doživjeti orgazam u pozi “kaubojke”, a za djevojke koje ipak više vole biti dolje postoji savršena poza u kojoj je orgazam gotovo zajamčen.

Poza se zove “ležeći policajac” i trebali biste je probati, savjetuje The Sun. Žene koje su je isprobale tvrde da im je na ovaj način znatno lakše doći do vrhunca, u prosjeku baš kao i prilikom “kaubojke”.

The Speed Bump sex position promises seriously intense orgasms and it’s ideal for lazy girls

https://t.co/KbIWy2wtDV

— The US Sun (@TheSunUS) July 26, 2020