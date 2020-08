JESTE LI IKAD DOŽIVJELI OVU LUDU VRSTU ORGAZMA? Ove sretnice jesu, evo što kažu: ‘Bilo je postupno, ali vrlo moćno…’

Seksualni vrhunac žene uglavnom doživljavaju stimulacijom klitorisa ili prilikom penetracije. Nešto rjeđe postižu ga analnim seksom, ali orgazam o kojemu su progovorile ove žene malo tko bi se uopće usudio pomisliti da je moguć.

One su postigle orgazam isključivo stimulacijom bradavica i kunu se kako zapravo nije teško doći do njega ako znate što vam odgovara. Bradavice su visoko osjetljiva erogena zona i kod muškaraca i kod žena. Čak i ako ne doživljavate orgazme tijekom takve stimulacije, ona može potencirati ugodu i ubrzati taj završni čin.

People with nipples!! (yep that's got your attention!) I want to write a piece about "nipplegasms".

I've almost had one, but could any of you share your experiences with me? A DM would be great or e-mail to posy.churchgate@gmail.com Thanks so much for helping me out! pic.twitter.com/6yarxsMSD1

