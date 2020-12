JESMO LI NA DEJTU ILI OBIČNOJ KAVI, KAKO DA POBOGU ZNAMO? ‘Uđem u stan, lete tanjuri i čaše, žena me pita tko je sisata plavuša’

Kako znati jeste li sa simpatijom na spoju ili samo kratite vrijeme? Nikako

Sudar, spoj, dejt, čvenk, kako god ga zvali može ispasti prilično nezgodan ako jedna strana misli da je na običnoj kavi. Iako striktnih pravila nema, ljudi na Redditu dijele svoja iskustva nudeći odgovor kako oni manevriraju kroz minsko polje koje može završiti razočaranjem, ali i ozbiljnim problemima. U nastavku donosimo iskustva ovih ljudi (za koje ne odgovaramo, ako ih netko odluči isprobati u praksi).

Ako se već poznajete, onda je samo kava

Ovisi u kakvom si odnosu s tom osobom. Ako je to cura koju znaš već dulje i družite se (prijatelji ste) onda vaša kava nije spoj nego obična kava s prijateljem. Ako ideš sam na kavu s curom s kojom se prije nisi družio (možda će vam ta kava biti prvo upoznavanje ili se znate samo iz viđenja/nekog drustva) i specifično si je pozvao na kavu/sok/kolač s tobom (bilo je jasno da ćete ići samo vas dvoje) onda je to spoj. Izaći s prijateljicom na spoj je teško jer da bi to napravio prvo moras izaći iz “friendzonea”

Ako ste sami, onda je dejt…

Većina prijatelja koje sam upoznao (čak možda i svi) sam upoznao preko nekog društva i nisam ih zvao da idu sami sa mnom na piće na početku našeg prijateljstva već bi se nalazili u nekoj skupini prijatelja (zabavnije ti je otići van s nekoliko prijatelja nego sa jednim). Isto vrijedi i sa curom, ako je pozoveš van s još nekoliko ljudi onda to nije dejt vec druženje prijatelja.

…ali ne ako je kava u hodu

Jedan redditovac ističe kako i kava na samo ne mora biti ništa drugo doli ubijanja vremena. „Ja sam npr znao poslije predavanja otići i s ljudima koje prije nisam znao na samo na piće ako ne bi imao što pametnije raditi i ako bi im se htjelo. Bilo da oni pitaju ili ja.“

Ovisi kako ste se dogovorili

„Al’ to ti je bila “kava u hodu”. Jedno je kad odeš s nekim na kavu tako nakon predavanja, posla, a drugo kad se specifično dogovorite da ćete ići tog dana u toliko sati na piće vas dvoje. Naravno i ova “kava u hodu” može dovesti do romantičnog odnosa ali nije toliko službena kao dogovoreni dejt. Također na faksu vlada to okruženje upoznavanja novih ljudi koji se gubi kasnije.“, ističe.

Za jednog romantičara nije dejt ako je u kafiću

“Mislim da je problem to kaj kava uopće spada pod neku mogućnost dejta. Bit u nekom kafiću 2-3 sata, gdje je atmosfera dim od cigareta, neka random muzika i obična kava il pivo meni osobno nije baš zabavno. Do sada mi je skoro svaki prvi date bio neka šetnja na kojoj zgrabimo sladoled ili neš za grickat po putu, i onda malo sjednemo na klupu, pričamo, za*ebavamo se itd, ponekad čak i mali piknik, ono dekica, neka cuga, grickalice, i odeš na Bundek, Maksimir, Jarun itd. Naravno ako je malo prehladno za to, onda neki restoran, niš skupo, glavno je da je atmosfera ugodna curi i meni. Uglavnom, meni je date izlazak na kojem mi je glavni cilj da se oboje zabavimo i da to uključuje malo romantike i možda tu i tamo koji poljubac. I jako je bitno da nam je ugodno.

Ako se sa nekim samo upoznajem i nemam nikakvog interesa osim da budemo prijatelji, onda mi se nikud ne žuri da im pružam neko posebno iskustvo itd. Ako odem na neki date i neš sje*em, onda u večini slučajeva ne dobim drugu priliku pa se zato malo potrudim, a ako se samo upoznajem s nekim s kim mislim bit prijatelj onda bi se fakat trebao potrudit da to sjebem da nebi mogao otić na pivo sa tom osobom kasnije.”, elaborira jedan korisnik.

A neki jednostavno rješavaju probleme u hodu

„Dejt nije dejt sve dok mi se ne dokaže suprotno. Dakle, osim ako nije jako očit flert smatrat ću svaki izlazak prijateljskim“, piše korisnica dok drugi slično ističe kako sve ovisi kako se stvari razvijaju: „Ako skužim na piću da mi se sviđa proban malo romantizirat situaciju“. Treći pak ističe da bi sve trebalo biti jasno na kraju spoja: „Ne volim tu “dejt kulturu” što ste pokupili od Amera. U moje doba se izlazilo na kavu, a jel bilo prijateljski ili neprijateljski je odlučilo kako se odlazilo s kave; zagrljaj, poljubac, “kad se vidimo opet”… ili ništa.“, zaključuje.

Kuma pitala za kavu, doma se morao sklanjati od bijesne supruge

A da nesporazumi mogu biti puno veći od razačoranje jedne strane ili propuštene prilike, najbolje pokazuje korisnik kojega je to skoro stajalo braka.

„Joj stari moj tak sam si ja piz*ariju složio. Dođem popit kavu u birc i sjednem solo i dođe do mene ženina kuma kao “eee pa di si, jel mogu s tobom kavu popit da ne budem solo”. Rek’o naravno nije problem. I niš, tak popili kavu, normalno pričali i bok. Drugi dan opet isto. Treći opet. Onda sam kasnije taj tjedan doš’o doma, taman se žena preselila kod mene, uđem u stan a ono tanjuri, čase i vaze lete na mene. Kaj je bilo, konobarica ne poznaje kumu i mislila je da furam trebu svaki dan na dejt ženi iza leđa pa je javila mojoj ženi bez da provjeri tko je to. Samo je rekla “neka sisata plavuša”. Morali kumovi kod nas dolazit da ju smire. Tak da mislim da je ženama i obična kava dejt.”. opisuje jedan.