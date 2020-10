JEDNA RIJEČ UNIŠTILA JOJ JE PRVU BRAČNU NOĆ: ‘Odmah mi se ispričao, ali ostatak vremena sam provela plačući’

Ova mlada žena ne može, za razliku od mnogih, uživati u čarima braka nakon vjenčanja jer je već prve bračne noći doživjela šok i razočaranje života. Njezin je novopečeni suprug u žaru strasti tijekom spolnoga odnosa izgovorio ime – druge žene.

“Vjenčali smo se na Karibima. Bilo je jako romantično i lijepo, sve dok nismo započeli svoju prvu bračnu noć. Tijekom seksa on je izgovorio ime druge žene! Provela sam ostatak večeri u kupaonici plačući”, požalila se anonimna 26-godišnjakinja u pismu za The Sun.

