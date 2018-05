JEDNA JOJ JE FOTOGRAFIJA UNIŠTILA ŽIVOT: Slučajno otkrila da joj muž ima tajnu obitelj, no pravi je šok tek uslijedio

‘Doslovno sam držala uokvirenu fotografiju žene i dječaka te bez okolišanja rekla: ‘Tko su oni i zašto je ovo bilo u tvom kovčegu?’

Sve do ove godine, Karen i Mark živjeli su u sretnom braku koji je trajao pet godina i u kojemu su dobili prekrasne blizanke. Markove su cure njemu mahale s aerodroma svakih nekoliko tjedana kad je radi posla odlazio u mjesta poput Londona i Južne Afrike. Karen je za Nine Honey ispričala kako joj je suprug uvijek bio velika podrška, i financijska i emotivna. Poticao ju je da započne posao od kuće i ponavljao kako je dobra majka njihovim djevojčicama.

S namjerom da mu pomogne raspakirati se nakon putovanja, otvorila je kofer koji je njezin suprug samo bacio preko radnog stola. Tražeći prljavu odjeću za pranje, naletjela je na fotografiju žene u srednjim 30-ima s dječakom od 18 mjeseci. Karen je odmah znala da tu nešto ne štima. Te je noći spavala na kauču čekajući trenutak kad će svoje kćeri otpremiti u vrtić prije nego što suprugu postavi nekoliko teških pitanja.

Tajni život dva bloka dalje

“Doslovno sam držala uokvirenu fotografiju žene i dječaka te bez okolišanja rekla: ‘Tko su oni i zašto je ovo bilo u tvom kovčegu?'”, rekla je Karen za medije. “Nekoliko me sekundi samo gledao bez riječi, a onda je spustio glavu u dlanove i rekao: ‘Žao mi je. Znao sam da ćeš jednoga dana saznati, strepio sam od tog trenutka’.” Mark je priznao šokiranoj supruzi da je imao aferu sa ženom Belindom, koja mu je rodila sina Maxa.

“Nisam prestajala plakati. Vikala sam: ‘Kako si mogao to napraviti meni i curama?’ On je rekao da mene nikad nije prestao voljeti, već da se uvukao u situaciju iz koje se nije mogao izvući”, prisjetila se Karen. No, onda je uslijedio novi šok. Ona je bila uvjerena da njezin suprug drugu obitelj ima negdje u inozemstvu, ali ne, živjeli su na udaljenosti od svega pet kilometara. Mark je vodio tajni život tek dva bloka dalje.

Izbacila muža iz kuće

To je značilo kako sva ta poslovna putovanja uopće nisu imala veze s poslom, već je nevjernom suprugu to bila savršena izlika da provodi vrijeme sa svojim sinom. Tada su se Karen počele slagati kockice i odjednom je sve imalo smisla. Sjetila se pisama koja su dolazila iz susjedstva i u naletu bijesa izbacila je muža iz kuće.

Prema Markovim riječima, Belinda je znala za njegovu prvu obitelj iako Karen nije sigurna da bi itko ostao s njime znajući takvo što. Njihove 4-godišnje kćeri ne znaju cijelu priču, već samo to da tata više ne živi s njima. I dok se to sada čini apsolutno nemogućim, Karen nije u potpunosti odbacila mogućnost upoznavanja s Belindom i njezinim sinom, kao što ne može obećati da neće dopustiti da se djeca druže i povežu. Na kraju krajeva, ipak su polubraća.