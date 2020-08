‘JE LI TO NORMALNO POSLIJE ORGAZMA?’: Požalila se na neobičnu reakciju svog dečka u krevetu, ali ovom se nije nadala

Njezin se dečko svaki put rasplače nakon orgazma. Njoj je to na početku bilo slatko, ali onda ju je počelo strašno iritirati. Njemu su 32 godine, a njoj 27. Par se odlično slaže i jako se rijetko svađa. Seks im je također odličan, ali izgleda kao da njemu nije jer svaki put završi njegovim plakanjem.

“Neko vrijeme živjeli smo s njegovim roditeljima, ali sada smo uselili u zajednički dom. Mislila sam da će se stvari promijeniti kada se krenemo redovito seksati, ali stvari su sada gore nego prije. Što se to događa s njime?”, pita se čitateljica britanskoga The Suna.

ISKUSNA 37-GODIŠNJAKINJA SMOTALA MLADOG SUSJEDA: ‘Taj seksi tinejdžer radi mi sve ono što dosadni suprug ne želi’

I have great sex with my boyfriend but he bursts into tears when he climaxes https://t.co/4KPkLau4YV

— Dear Deidre (@DearDeidre) August 19, 2020