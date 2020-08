JE LI OVO NAJLUĐI FETIŠ IKAD? ‘Obožavam ih gledati, slušati i dirati… Supruga nije sretna, ali pomirila se s time’

Sredovječni muškarac, heteroseksualac, oženjen, ali ima prljavu tajnu. Još od puberteta ima snažan fetiš na gledanje, slušanje i diranje ženskih štikli. O svojemu fetišu progovorio je anonimno za The Guardian.

“Kako i zašto je to krenulo? Najkraći mogući odgovor glasi: ne znam. Moja majka nikada nije nosila visoke potpetice, a nemam ni starije sestre. Sjećam se učiteljice koja ih je nosila kada sam imao šest ili sedam godina, i uvijek sam volio viđati štikle u časopisima”, započeo je.

My life in sex: the man with a shoe fetish https://t.co/mUGjudDuPL

— Guardian Weekend (@guardianweekend) August 21, 2020