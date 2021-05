JE LI OVO NAJBIZARNIJI PAR U SVEMIRU? Žele testirati svoju ljubav pa su povukli potez koji je zaista teško objasniti. Iako, pokušali su…

Iako nisu ni zaručeni, Viktoria Pustovitova i Alexander Kudlay rekli su da će ostat vezani zajedno sve do vjenčanja

Par se vezao lisicama na tri mjeseca kako bi testirali svoju ljubav. Viktoria i Aleksandar okovani su lancima od Valentinova. Razlog njihove izuzetno bliske veze u ovom trenutku nije činjenica da se ne mogu zasititi jedno drugoga. Zapravo, Viktoria je htjela prekinuti s Alexanderom, no on ju je uvjerio da će potrajati ako joj stavi lisice na zapešća. Sada su odlučili da će ostati zajedno vezani sve do vjenčanja, iako nisu ni zaručeni.

Žele postati milijunaši

Ovaj par je pristao na eksperiment kako bi dosegli status milijunaša te za skupljanje sredstava za humanitarne udruge.

“Željeli bismo donirati dva milijuna dolara humanitarnim udrugama s kojima trenutno komuniciramo. Ostali milijun ćemo ostaviti sebi kako bi si kupili stan”, rekla je Viktoria. Nikome nije jasno od kud se par financira. Svojim činom srušili su svjetski rekord, a trenutno pregovaraju oko reality showa koji prikazuje njihov zajednički život.

Inače, najčešće pitanje koje se postavlja paru je kako idu na toalet. Odgovorili su da dok jedan sjedi na zahodu, drugi mora čekati vani s rukom u vratima.