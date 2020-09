JE LI ONA NORMALNA? Djeveruša na vjenčanju zatražila totalno neukusnu stvar od 12-godišnje curice

Nije tajna da vjenčanja mogu biti prilično skupa i svaki doprinos sa strane uvelike pomaže mladencima. U redu je ako se za pomoć zatraži bliske odrasle osobe koje zarađuju i mogu si priuštiti financijski sudjelovati u troškovima cijele ceremonije.

No, jedna od djeveruša malo se zanijela s planiranjem vjenčanja svoje najbolje prijateljice i na kraju zatražila pomoć od dvanaestogodišnje djeveruše kako bi otplatila djevojačku večer. Da stvarno. Majka djevojčice na Redditu se požalila na problem i zatražila savjet.

Majka, koja je mladoženjina sestra i također uključena u vjenčanje kao djeveruša, tvrdi kako je ta djeveruša zamolila sve njih da daju svoj doprinos troškovima zabave, a iznos za svaku od njih iznosio bi 466 funti.

Mum outraged by maid of honour's inappropriate demand for 12-year-old bridesmaidhttps://t.co/KBku4vsu4m pic.twitter.com/2OxDIsbVJ4

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 12, 2020