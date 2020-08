JE LI MOGUĆE DA LAŽE? Suprug joj uporno odbija seks, ali problem je u objašnjenju zašto; ‘Ne nasjedaj na to!’

Udana žena u 40-ima ne može podnijeti sušu u krevetu, koja je nastupila gotovo odmah nakon vjenčanja. U braku su već dvije godine, a njezin suprug svoju nezainteresiranost za seks opravdava bogatim iskustvima u prošlosti, koja su ga “istrošila”.

“Naš seksualni život bio je sjajan prije vjenčanja. Sada kaže da se ne može uzbuditi, ali primijetila sam da se ponekad probudi s erekcijom ujutro. Oboje smo u četrdesetima. Volim ga, ali ne sviđa mi se što pije i puši. Stalno gleda pornofilmove, a ja žudim za seksom. Iako nosim seksi donje rublje i radim sve što mogu kako bih ga uzbudila, on mi govori kako se ‘istrošio’ sa stotinama djevojaka koje je imao prije mene”, ispričala je zabrinuta čitateljica tabloida The Sun.

