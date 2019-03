JADAN POMISLIO DA JE IGRAČKA ZA SEKS: Nećete vjerovati što je smotani frajer donio u krevet, žena se šokirala

Bilo bi iznimno bolno kada bi takvo što došlo u kontakt sa ženskim intimnim područjem

Da, postoje uređaji za nevinu uporabu koji neodoljivo podsjećaju na seksualna pomagala. Najočitiji su primjer ručni masažeri, ali nešto je drugo zbunilo protagonista ove priče. Jedna se žena požalila na Mumsnetu kako je njezin smotani partner jednom prilikom donio u krevet električni odstranjivač mucica s odjeće uputivši joj krajnje perverzan pogled. Našao ga je, naime, u ladici skupa s pravim igračkama za seks.

Nije joj palo na pamet

Uređaj na sebi ima sićušne oštrice koje uklanjaju mucice i druge nepravilnosti s odjeće, što znači da bi bilo iznimno bolno kada bi takvo što došlo u kontakt sa ženskim intimnim područjem. Ispovijest je zatekla mnoge korisnike foruma, koji su se previjali od smijeha.

Da se vratimo na početak, žena s nadimkom Saturdaynightllama objasnila je kako je toga dana skidala mucice sa zimskih pulovera i bez razmišljanja spremila uređaj u ladicu pokraj kreveta, u kojoj obično drže i razne igračke.

Još urnebesniji komentari

“I tako smo uživali u seksi suboti kada je on ustao i dohvatio električni odstranjivač mucica. Uključio je to prokletstvo i krenuo prema mom ženskom carstvu. Mislio je da sam kupila novu igračku. Kako nije vidio da to nije dizajnirano za užitak?! Je li on normalan? To baš i nije mala pogreška”, napisala je šokirana žena i nasmijala ljude.

“Bože, ovo mi je tako popravilo dan”, “U isto vrijeme se smijem i plačem”, “Seksi subota… sretni dani. Uživajte neovisno o opremi”, šalili su se korisnici, dok su neki podijelili i vlastite horor priče iz spavaće sobe. “Jednom je moj dragi baki masirao leđa Deep Heatom. Nakon toga je otišao piškiti i bilo mu je ugodno. Onda je zamolio mene da mu stavim malo gela na muške dijelove. Ja sam fino iscijedila pola tube i detaljno ga namazala. Nije završilo dobro, penis mu je gorio”, komentirala je korisnica.