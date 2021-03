Par planira vjenčanje, a u budućnosti žele dobiti i bebu, no to će morati postići umjetnom oplodnjom

Ovaj par, koji dijele čak 32 godine razlike, otkrio je da ih stranci neprestano zamjenjuju za oca i kćer. Scott (56) upoznao je Jessicu (24) u kolovozu 2016. godine kada je ona imala samo 19 godina. Njegova je odabranica, usput budi rečeno, osam godina mlađa od njegove vlastite kćeri.

U početku je ovaj otac dvoje djece bio zabrinut zbog Jessicinih godina, priznajući kako je vjerovao da se nikad ne bi mogao zaljubiti u nekoga tako mladog. No, ljubav ne poznaje granice pa se tako dogodila i između ovo dvoje golupčića.

“Ona je meni prva poslala poruku jer njezin je profil za mene bio nevidljiv, s obzirom na to da je bila mlađa od moga minimalnog dobnog ograničenja. Sjećam se da sam zatim kliknuo na njezin profil i pomislio: ‘Vau, ova je žena prekrasna!’ Ali, kada sam vidio njezine godine… E, onda sam poludio”, ispričao je Scott.

Bojao se što će ljudi misliti

Usprkos tomu, ovaj par iz Australije vrlo brzo je počeo izlaziti, a danas tvrde da su sretniji nego ikad.

“Moja je najveća briga to što je Jessica znatno mlađa od moje kćeri. Moja kći sada ima 32 godine, gotovo je 10 godina starija od nje. Naravno da sam bio zabrinut oko toga što će ljudi misliti”, priznao je zaljubljeni 56-godišnjak.

Jessicu sada nerijetko mijenjaju za Scottovu kćer, a ona je otkrila i kako neki još uvijek oštro osuđuju njihovu vezu.

BEZOBRAZNI MLADENCI? Gosti već donijeli poklone, kad tamo – nezamislivi twist: ‘Odite na bankomat…’

Misle da joj je on sponzor

“Obično ljudi misle da mi je Scott otac. Rekla bih da je ljudima uglavnom nelagodno zbog naše veze”, izjavila je 24-godišnja Australka.

Dodala je i kako ih na početku nisu podržavali ni prijatelji, a Scott se nadovezao kako ljudi koji ih ne poznaju obično misle da mu je kći ili da joj je on – sponzor.

“Ne možemo život provesti brinući se o tome što svi drugi misle”, zaključili su jednoglasno Jessica i Scott. Usprkos brojnim negativnim reakcijama, Jessica tvrdi kako je njezini roditelji podržavaju.

Planiraju brak i dijete

Par već planira i vjenčanje, nakon što su se zaručili 2019. u Montrealu. U budućnosti žele dobiti i bebu, no to će morati postići umjetnom oplodnjom, s obzirom na to da je Scott prije nekoliko godina bio na vazektomiji.

“Mislio sam da neću željeti još djece, no predomislio sam se”, rekao je on. “Scott je već sjajan otac, bit će još bolji nego što je bio prva dva puta”, dodala je Jessica.

Par se otvorio o svojoj vezi u intervjuu za YouTube kanal Truly, a video je izazvao brojne reakcije, od čestitaka i poruka podrške pa sve do neizbježnih osuda, prenosi News.com.au.