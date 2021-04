IZLUĐUJE JU ŠTO DEČKO NE STENJE TIJEKOM SEKSA: ‘Ne ispušta nikakve zvukove, a van spavaće sobe je poprilično glasan’

Djevojka tvrdi da je stenjanje sjajan i jednostavan način da sazna u čemu dečki uživaju tijekom seksa

“Moj dečko odbija učiniti jednu stvar koja me strašno napaljuje – stenjati tijekom seksa”, požalila se 29-godišnja čitateljica Deidri Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna.

U vezi su šest mjeseci i sve je ostalo sjajno, no to ju izjeda.

“Oduvijek me uzbuđivalo kada bih čula da tip stenje tijekom seksa. To su činila oba moja bivša, što je bio sjajan način da znam u čemu uživaju. No, moj sadašnji partner ne ispušta nikakve zvukove. Ne stenje, ne daje mi upute niti komentira seks kasnije”, priznala je djevojka.

“Prilično je glasna osoba van spavaće sobe pa tišina nije nešto na što sam navikla s njim. Počinjem misliti da nije zadovoljan sa seksom, ali da se boji to spomenuti”, dodaje.

Sve je u komunikaciji

Deidre ju je pokušala utješiti poručivši joj kako seks na početku veze uglavnom nije savršen.

“Može potrajati dok shvatite što vam se sviđa. Ključ je u komunikaciji, možda on čeka da ti prva potegneš tu temu. Razgovarajte o onome što vas pali, omiljenim pozama i stvarima koje biste htjeli isprobati”, predložila joj je savjetnica.