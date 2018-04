IZAĐITE IZ SVAĐE KAO POBJEDNIK: Evo kako ćete svaku nesuglasicu s partnerom lako okrenuti u svoju korist

Duboko udahnite i uključite mozak, moglo bi vam se isplatiti

Svađa je nezaobilazni dio svake duge veze ili braka. Ništa ne frustrira više nego kad znate da ste u pravu, ali ne možete to dokazati. Nažalost, to što vi znate da je tako ne mora značiti kako i druga strana misli jednako. Umjesto da poderete grlo nadglasavajući se sa svojom boljom polovicom, primijenite učinkovitije taktike, koje su stručnjaci otkrili u razgovoru za Huffington Post.

Potrudite se razumjeti drugu stranu

Svrha je svađe obnoviti osjećaj za razumijevanje međusobnih potreba, a ne samo iskaliti vlastite frustracije. Ako se ne svađate samo zato što nemate pametnijeg posla, problem je vjerojatno u tome što ne razumijete jedno drugo. Umjesto da okrivljavate partnera za sve, fokusirajte se na ono što vam on ima reći. I, što god radili, ne zadavajte niske udarce i ne kritizirajte njegovu osobnost, već samo određeno ponašanje.

Postavljajte pitanja

Stručnjaci tvrde kako je to ključ pobjede svakog nesporazuma jer na taj način možete bolje razumjeti svog partnera. Puno je bolje izravno pitati nego donositi zaključke sam. Ispitivanje tako pretvara svađu u rješavanje problema – i zasigurno su veće šanse da će se problem na kraju i riješiti.



Budite izravni

Komunikacija je također ključ svake veze, a to se posebno odnosi na rješavanje nesporazuma. Kako biste to odradili uspješno, morate reći cijelu istinu jer u suprotnom druga strana nikad neće znati na čemu je niti što vi od nje želite. Koliko god priželjkivali da vam partner može čitati misli, to, nažalost, nije moguće.

Izbjegavajte govoriti ‘ali’

Pobjednici u raspravama nikad ne koriste riječ ‘ali’ nakon što druga strana iznese svoju priču jer tako samo dajete do znanja kako vas nije briga što ona govori. Uvrstite u svoj rječnik ‘i’ umjesto ‘ali’ jer to zvuči mnogo pozitivnije. “Volim te, ali…” ima daleko lošiju konotaciju nego “volim te i…”.

Kontrolirajte ton glasa i govor tijela

Teško je kontrolirati osjećaje i zadržati neutralan stav u toliko emotivnoj situaciji kao što je svađa. Međutim, to je nužno želite li izaći kao pobjednik. Nije važno samo ono što govorite, već i kako to govorite. Kako biste sve konce držali u svojim rukama, dišite polako i duboko te govorite s namjerom.

Slušajte, ne uvjeravajte

Pitanja poput ‘zašto’, ‘što’ i ‘kako’ potiču drugu stranu da govori, a vi u tom slučaju trebate slušati. Zato što je cilj svađe pretvoriti je u produktivnu diskusiju, slušanje i razumijevanje partnera potrebno je da bi iz toga proizašlo bolje rješenje. Na kraju, konflikti se ionako rješavaju diskutiranjem. Ovako ćete pobijediti u svakoj raspravi, čak i ako ste jedino vi toga svjesni.

Ispričajte se za loše postupke

‘Žao mi je što se osjećaš ovako’ nije isto što i generička isprika ‘oprosti’ i pobjednici to znaju. Važno je da priznate u čemu ste pogriješili jer to drugoj strani sugerira kako vam je stalo da se to riješi. Ako ste loše postupili, ispričajte se. Neće vam pasti kruna s glave, a zbog toga će vas partner više cijeniti.