ISTJERALA SUPRUGA IZ KUĆE ZBOG – PORNIĆA: Druge ju žene napale: ‘Ja ih gledam češće nego moj muž, daj se skuliraj’

Nakon što mu je u lice bacila čašu vode, zalupila mu je vrata pred nosom i rekla neka se više ne vraća

Neimenovana se žena obratila korisnicima foruma Mumsnet tražeći savjet nakon što je svog supruga zalila vodom i izbacila ga iz kuće jer je u mobitelu imao “nedopušten” sadržaj. Ova je majka pitala druge žene toleriraju li svojim partnerima gledanje pornića. I dok je bilo onih koje su se složile s njome i podržale njezinu reakciju, većina ju je napala da pretjeruje.

Je li nerazumna?

“Bili smo na ručku vani dragi suprug, ja, draga kći i dragi sin. Kad smo došli kući, on je izašao pokositi travu u dvorištu i ostavio mi svoj mobitel da pogledam nove obiteljske fotografije. Šokirala sam se ugledavši tri videa i dvije fotke koje je skinuo. Nisam mu odmah skočila za vrat jer znam da mu je brat znao slati takve stvari. Razbjesnilo me to što je priznao kako je te materijale sam preuzeo pravdajući se kako su to lezbijski pornići. Bacila sam mu u lice čašu vode i istjerala ga iz kuće, zalupila mu vrata i rekla neka se više ne vraća. Tolerirate li vi pornografiju? Jesam li nerazumna?”, napisala je korisnica na forumu.





Komentari su vrh

Nekoliko se žena u potpunosti složilo kako pornićima nije mjesto u životu vjenčanih ljudi. “Pornografija je užasna za mentalno i tjelesno zdravlje, za vezu, za jadne žene koje rade u toj industriji i za društvo općenito. Ljudima je, nažalost, stalo samo do orgazma”, odgovorila joj je jedna istomišljenica. Druga je majka otkrila kako bi i ona svog supruga izbacila da mu pronađe takvo što. “Pornići nam prikazuju nezdravo viđenje seksa. On, dakle, gleda druge žene u klinču i masturbira na to. Nekima je to OK, nekima nije. Mislim da sami trebate odlučiti u kojoj ste skupini”, napisala je.

Međutim, daleko je više bilo onih koji su apsolutno osudili ženino nepromišljeno ponašanje. “Ja češće gledam porniće nego moj muž. Daj se skuliraj”, “Mislim da si jaaako pretjerala i ja bih te ostavila da sam na mjestu tvog supruga”, “Sumnjam da će ti se vratiti nakon takvog skandala”, “Ne bi mi baš bilo svejedno da moj stalno gleda porniće, ali ako je povremeno, nemam ništa protiv”, poručile su joj druge majke.