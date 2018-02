ISPOVIJEST MUŽEVA KOJI SU PREKRŠILI TRADICIJU: ‘Uzeo sam prezime supruge, a moj šef je to odbio prihvatiti’

Što kada muškarac zamijeni svoje prezime prezimenom supruge

Ovih dana brojne žene zadržavaju vlastito prezime i nakon što se udaju, a parovi sve češće koriste oba prezimena. No muškarci koji se odluče odbaciti vlastito, te uzeti prezime supruge još su dosta rijetki, piše BBC.

Gospođa i gospodin Dearlove

Rory, učitelj u londonskoj osnovnoj školi, otišao je na ljetne praznike 2016. kao gospodin Cook, a vratio se sljedeće školske godine kao gospodin Dearlove. To je stvorilo određenu zbunjenost među djecom u njegovom razredu, starosti sedam i osam godina. Nekoliko je učiteljica promijenilo svoje prezime kada su se udale, ali nikada i učitelj.

“Zašto ste promijenili svoje prezime?”, upitala ga je jedna od djevojčica u razredu. “Zato što sam se oženio. Pogledaj!”, rekao je Rory i pokazao djetetu svoj vjenčani prsten. “Ali zašto”, inzistirala je učenica. “Zato što kada se vjenčaš možeš birati koje prezime želiš. Možeš zadržati svoje prezime, ili da oboje imate isto prezime, ili zajedno uzmete neko novo. Ja sam izabrao prezime svoje supruge, Dearlove”, objasnio je Rory.



“Stvari koje djeca vide u školi prihvaćaju kao normalne. Zato je mijenjanje mog prezimena bila dobra prilika da im se pruže nove ideje”, kaže Rory, koji je upoznao svoju suprugu Lucy prije četiri godine preko Tindera. Dodao je kako nije bio pretjerano privržen svom prezimenu Cook, te da mu to neće predstavljati probleme na poslu.

Pasivni muškarci i nametljive žene

No nekim muškarcima uzimanje prezimena buduće supruge može stvoriti itekakve probleme. Tako su jednom čovjeku roditelji odbili doći na svadbu kada su saznali da će njihov sin uzeti prezime svoje zaručnice. Njima je to bilo nezamislivo, te dokaz kako njihovog sina u potpunosti kontrolira buduća supruga.

Rachael Robnett sa Sveučilišta u Nevadi nedavno je proučavala slučajeve muškaraca iz SAD-a i Velike Britanije čije su supruge zadržale vlastito prezime i otkrila kako ih drugi često smatraju “feminiziranim”. “Ljudi im često daju osobine s negativnim konotacijama, poput ‘pasivni’, te govore stvari kao ‘Očito je ona ta koja nosi hlače'”, kaže Robnett. S druge strane žene u takvim vezama smatraju se manje predanim, ambicioznima, moćnima i nametljivima.

Promjena prezimena podrazumijeva istospolni brak

Problemi mogu nastati i na poslu. To se dogodilo Južnoafrikancu Wayneu Nellu, koji je vjenčanjem uzeo ženino prezime Harding. Kako mu je supruga imala kćer iz prijašnje veze željeli su da i ona ima isto prezime kao i ostatak obitelji. Njegov otac i brat nisu bili oduševljeni, no najveće iznenađenje doživio je na poslu. Šef mu je rekao kako se trebao prvo s njime konzultirati zbog mogućih problema s klijentima, jer da će ljudi pretpostaviti da je u istospolnom braku te da mora u svom e-mail potpisu jasno staviti do znanja da je u braku sa ženom. I u banci su isto bili zbunjeni, te je upravitelj poslovnice osobno pričao s Hardingom, a zatim je morao zvati glavni ured da provjerti mogu li uopće prihvatiti takvu promjenu prezimena.

Dok su ljudi spremni usprotiviti se spolnim normama u nekim područjima, poput naprimjer radnih mjesta, u romantičnim odnosima još uvijek postoji jaka sklonost tradiciji, primjetila je Robnett. No unatoč tome, broj muškaraca koji uzimaju suprugino prezime sve više raste.