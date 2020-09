ISPOVIJEST MLADIĆA KOJEM JE JEDNA PIJANA NOĆ PROMIJENILA SVE: ‘Mislio sam da sam gej sve dok se nisam zaljubio u najbolju prijateljicu’

Sam je kao 18-godišnjak obitelji i prijateljima rekao da je gej, dok se sada identificira kao panseksualac

Sam Wilkinson (21) cijeli je život mislio da je homoseksualac, a onda je jedna pijana noć promijenila sve. Naime, zaljubio se u najbolju prijateljicu i cimericu.

Odlučio je iznijeti svoju priču za Mirror kako bi svima poručio da ne ograničavaju svoju seksualnost.

GEJ TATA DOBIO DIJETE S BIVŠIM DEČKOM SVOJE KĆERI: Ovaj ludi trio ljetos je napravio veliku stvar u Hrvatskoj…

Sve je započelo jedne kišne noći u veljači kada je s cimericom Esther bio u klubu. Prijatelji s kojima su partijali popili su previše pa ih je zaštitar izbacio iz kluba. Sam i Esther ostali su sami i pomalo razočarani zbog prekinutog izlaska. Otišli su kući, popili staro bijelo vino, jeli kebab i srušili se na krevet gledajući televiziju.

Prava ljubav

“Prije nego što sam shvatio, probudili smo se i počeli se seksati. Sve je to bilo jako zbunjujuće budući da mi je Ester tri godine bila najbolja prijateljica i cimerica. Tu ubrojite i činjenicu da sam se otvoreno i ponosno izjašnjavao kao homoseksualac”, napisao je Sam.

Odmah je znao da je zaljubljen u Esther, i to već neko vrijeme. “Među nama je oduvijek postojala ta energija, ali jedna je noć sve promijenila. S jasnoćom sam vidio koliko sam se zbog nje osjećao posebno svakoga dana i ako bih se tako mogao osjećati do kraja života, znao sam da sam pronašao pravu ljubav. Jednostavno je sve palo na svoje mjesto”, objasnio je mladić.

Kada se Esther probudila, bila je opuštena oko cijele situacije pa su još jednom vodili ljubav. Sam tvrdi kako se sve odvilo prirodno zbog njezine osjetljivosti i razumijevanja situacije.

“Iako mi je trebalo nekoliko dana da shvatim što se točno događa, nisam mogao poreći da osjećam leptiriće, imam znojne dlanove i ne mogu se koncentrirati. Odmah sam ostavio tipa s kojim sam se viđao i iskreno mu rekao što se dogodilo, zbog čega je nastala velika neugoda”, priznao je.

Priznanje obitelji i prijateljima

Nakon dva tjedna on i Esther bili su u vezi te su to odlučili podijeliti s bližnjima. “Nastao je kaos kada sam rekao obitelji i prijateljima. Roditelji su bili iznenađeni, ali pružili su mi podršku kao i uvijek. Prijatelji su mi postavljali pitanja o seksualnosti, što me nije iznenadilo. Sve što sam znao je da volim Esther”, otkrio je Sam.

Tijekom karantene par je razgovarao o njegovoj seksualnosti. Zaključili su kako Samova homoseksualnost nije bila faza, ali nije bilo potrebe da se izjasni kao bilo što. Esther ga je, kao nepopravljiva romantičarka, potaknula da posluša srce umjesto glave.

Mladić je bližnjima priznao da je gej s 18 godina kada je odlazio na fakultet. Boravak dalje od roditelja dao mu je prostora da prigrli svoju seksualnost. “Odlučio sam da mi se sviđaju muškarci i to je to, jednostavno je imalo smisla. U školi sam bio drugačiji od ostalih dječaka, a prijateljstva sam mogao održati samo s curama. Bio sam nervozni štreber i izbjegavao sportove kao kugu”, priznao je.

Razočaran nedostatkom bliskosti

Tijekom sljedećih godina imao je nekoliko veza s muškarcima, nekih dobrih, drugih loših, užasnih i normalnih. Kada je diplomirao i preselio se u London, shvatio je da je razočaran nedostatkom bliskosti prema bilo kojem od njih. Preispitivao je svoju sposobnost voljenja, a na ljubav je još uvijek gledao ograničeno jer se nedvosmisleno identificirao kao homoseksualac.

“Do 21. godine počeo sam privatno preispitivati ​​ta ograničenja, ali pokušavao sam ignorirati te misli i suzdržavati se toliko da sam bio spreman dati zeleno svjetlo blago privlačnoj osobi s užasnom osobnošću i penisom. Ali netko tko bi moje dane i noći ispunio beskrajnom radošću, i slučajno ima vaginu, nikada se ne bi pojavio na mom radaru”, kaže Sam.

Sada kada je dublje preispitao svoju seksualnost shvaća da je panseksualac, odnosno privlače ga ljudi bez obzira na spol ili rodni identitet.

“Trebale su mi tri godine prijateljstva s Esther da sruše neke barijere i vječno sam zahvalan na okolnostima zbog kojih sam se zaljubio u nju i proširio vidike svoje seksualnosti. Upravo smo proslavili sedam mjeseci veze i znam da ćemo ih slaviti još puno, puno više”, ponosno je istaknuo.

Kada završi pandemija planiraju proputovati svijet, počevši od njezinog rodnog Pariza. “Nikad nisam mislio da će me zaljubljivanje u nekoga naučiti da volim sebe, a sada mogu prihvatiti i biti ponosan na put koji me doveo do nje”, zaključio je Sam.