ISPOVIJEST MAJKE KOJA JE PIJANA ZAVRŠILA U GRUPNJAKU: Ona i muž su se poseksali s roditeljima iz sinove škole

‘Otvorili smo još nekoliko boca vina i pušili travu – a onda se dogodilo’

Žena od srama ne može otići u sinovu školu nakon što se divlje poseksala s roditeljima njegovih kolega iz razreda. Jedna noć prožeta alkoholom i marihuanom dovela je do razvratnog grupnog seksa – i sada je nastupilo zatišje. Te ljude nema hrabrosti pogledati u oči, a valjalo bi raspraviti o tome što se sve izdogađalo. Obratila se za pomoć Mirrorovoj kolumnistici Coleen Nolan.

Draga Coleen, prije nekoliko tjedana, suprug i ja smo bili na kućnoj zabavi koju su organizirali roditelji iz škole koju pohađa naš sin. Bila je to odlična večer. Žena je slavila 40. rođendan, alkohol je tekao u potocima i svi smo bili dobro raspoloženi. Mi smo ostali do kraja, kada se većina ljudi razišla. Ostali smo samo suprug i ja, domaćini te još jedna žena. Otvorili smo još nekoliko boca vina i pušili travu koju je donijela ta žena.

Ponijela ih kombinacija

Još uvijek ne mogu vjerovati kako se to dogodilo, ali završilo je tako da smo svi ostali bez odjeće i grupno se seksali. Od tada me toliko sram da nisam razgovarala ni s tim parom ni sa ženom. Čak sam nagovorila svoju majku da mi sina vozi u školu kada ide na posao, a jedna ga druga mama iz škole dovozi kući. Kako da opet pogledam u oči te ljude? Suprug kaže da je to bila samo pijana noć te da pretjerujem. Na neki način on vidi smiješnu stranu toga doživljaja, ali ja ne.

Coleen odgovara:

Smatram da je i ostalima neugodno, ali ne možeš izbjegavati sinovu školu zauvijek, osim ako si ne želiš totalno otežati život. Kada se takvo što dogodi, posve je razumljivo da nitko od sudionika ne zna kako se ponašati pred ostalima. Oni vjerojatno imaju iste strahove kao ti i pitaju se: ‘Hoće li se sada očekivati da svaki tulum završi seksom?’ ili “Hoće li komu reći što se dogodilo?’. Trebala bi se naći s tim dvjema ženama i potiho probiti led. Reci da se sramiš i da je to bila luda noć te da se nadaš kako to neće promijeniti vaš odnos. Poradi i na odnosu sa svojim mužem jer bi kad-tad mogle isplivati ljubomora i nesigurnost.