ISPOVIJEST ČASNE SESTRE KOJA JE NAPUSTILA CRKVU: ‘U samostanu sam upoznala ženu svog života i svoju srodnu dušu’

Australka Monica Hingston prije 60 godina bila je 21-godišnjakinja koja je htjela posvetiti život činjenju dobrih djela pa se odlučila zarediti.

Dvadeset godina nakon što je donijela tu odluku, 60-ih godina prošlog stoljeća, upoznala je ljubav svog života – drugu časnu sestru, otkrila je 79-godišnjakinja za Guardian.

Hingston dolazi iz tipične katoličke obitelji koja je prihvaćala sve što je Crkva propovijedala. “Rado sam se otisnula na to putovanje i postala ‘Kristova mladenka’. Nosila sam veo koji je značio da sam se odrekla svjetovnih užitaka i poriva”, objasnila je.

(Thread) This is Monica Hingston. She’s the cousin of Cardinal George Pell. She was a ‘Bride of Christ’ – this is her ‘marrying my Jesus Christ. She was a nun for 27 years…

#RevelationABC pic.twitter.com/Lqz0PWOXim

— Gary Nunn🏳️‍🌈🚴🏼 (@GaryNunn1) April 2, 2020