IMA MUŽA, A ZAPRAVO JE LEZBIJKA: On jadan punih 12 godina nema pojma da mu supruga spava s drugom ženom

Mlada lezbijka u vezi je sa svojom djevojkom već 12 godina. No, ta je žena udana i ima muža, koji očito cijelo vrijeme ništa ne sumnja. Iako za nju kaže da je manipulativna i sklona šefovanju, ova 31-godišnjakinja je voli i ne želi je ostaviti.

No, problem nastaje svaki put kada se ona želi naći sa svojom najboljom prijateljicom. Deset godina starija ljubavnica poludi od ljubomore i počne joj prijetiti kako će se opet početi seksati sa suprugom.

My lesbian lover threatens to have sex with her husband if I meet my pal https://t.co/z1OjCDxvOK

— Dear Deidre (@DearDeidre) June 22, 2020