HTIO GLEDATI ŽENU S DRUGIM PA POŽALIO: ‘Skočila je na mog frenda, mislio sam da će ostati na oralnom seksu, ali…’

‘Vrata su bila otvorena, a ona je bila na krevetu s mojim prijateljem’

Sve je počelo tipično – muž i žena u srednjim godinama zasitili su se klasičnoga seksa i odlučili probati nešto novo. Ono što je u šali predložio koštat će ga još dugo poslije. Njoj se, naime, svidjelo i više se ne želi vratiti na staro. Muškarac se požalio Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, nakon što smo napravili popis svojih seksualnih fantazija, supruga i ja smo ih odlučili ostvariti – jednu po jednu, samo kako bismo vratili vatru u spavaću sobu. U braku smo 23 godine i seks nam je uglavnom dobar, ali je postao predvidiv. Meni su 43, a njoj 42. Imamo 22-godišnjeg sina koji više ne živi s nama. Jedne noći, oboje smo stavili na papir svoje ideje i želje. Ono što nam se poklapalo bio je seks na plaži, različite igračke, vezanje i “spenkanje”. Ja sam, uz to, rekao kako bih je volio gledati u klinču s drugim.

U krevetu s njegovim frendom

Sljedećeg smo se vikenda odvezli na osamljenu plažu u Brightonu. Kišilo je cijeli dan te smo bili mokri kao miševi. Barem smo u tome vidjeli šaljivu stranu. Na internetu smo naručili nekoliko novih seksualnih pomagala te isprobali vezanje i “spenkanje”. Sve je bilo OK, ali što dalje? Kada sam ženi rekao da moramo napraviti novi popis, ona je dobacila kako je još nisam gledao s drugim. Kazao sam da je to bilo rečeno u šali te da ne treba to učiniti, ali ona je odlučila pokušati.

Jedne smo večeri izašli van i naletjeli na moga starog prijatelja. Pozvali smo ga na piće. Popili smo malo previše i supruga mu je ponudila da ostane prespavati kod nas. Mi smo se pokupili u našu sobu i seksali se, nakon čega me još jednom pitala jesam li mislio ozbiljno ono što sam stavio na popis. Kimnuo sam glavom u znak odobravanja. Ustala je i rekla neka je potražim za pola sata. Čekao sam, a zatim odšetao do susjedne sobe. Vrata su bila otvorena, a ona je bila na krevetu s mojim prijateljem.

Čekao sam u mraku i gledao kako imaju oralni, a zatim i pravi seks. Kasnije sam joj priznao da mi je drago što smo to maknuli s popisa, no ona je rekla da bi voljela to ponoviti. Od tada izlazi van sa svojom sestrom i govori mi neka je ne čekam budan. Kada se vrati kući, očigledno je da se seksala. Pitao sam je ima li ljubavnika, a ona kaže da je to samo zabava. Slama mi srce. Toliko je volim. Zamolio sam je da se fokusira na naš brak, ali ona mi predbacuje kako sam sam tražio da imamo otvoreniji odnos.

Deidre odgovara:

Naučio si na teži način koji je rizik kada seksualne fantazije uključuju druge ljude. Tvoja je supruga vjerojatno tvoj prijedlog shvatila kao da je više ne voliš dovoljno te da si je voljan podijeliti s drugim. Bila je to opasna i štetna točka u vašemu braku i ti si taj koji bi trebao početi vračati stvari na svoje mjesto. Želiš li svoju suprugu samo za sebe, morat ćeš joj pružiti ljubav i sigurnost za kojom žudi. Izvedi je van i učini da se osjeća posebno. Pokaži joj da si ponosan što je tvoja, ali i da ti je žao što si je povrijedio.