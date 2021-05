HRVAT UPAO U NAJČUDNIJE DOPISIVANJE IKAD: ‘Ja je pokušavam utješiti, a ona me izbezumi ovom dramatičnom porukom’

Mladić se odlučio na oprezniji pristup, na što se djevojka uvrijedila i prestala komunicirati s njime

Traženje ljubavi preko aplikacija za upoznavanje partnera zna biti poprilično zabavno, ali i riskantno. Hrvatski korisnici Reddita već neko vrijeme razglabaju o prednostima i manama korištenja Tindera i spremno iznose vlastita iskustva koja variraju od bezazlenih do sumnjivih i opasnih.

Jedan mladić opisao je neobično dopisivanje s jednom djevojkom.

“Ja se isto neki dan matcham s nekom ženskom. Imala je neki glupi, nepismeni opis, ali ja joj se svejedno javim i ona naravno ništa ne odgovori. Dan kasnije, ja sam već mislio da ta neće uopće odgovarati, no ona meni pošalje: ‘Bok!’. Ja isto ‘Bok’ odgovorim i prva njezina iduća poruka glasi: ‘Ajme, netko mi je ukrao novčanik na moj 33. rođendan’. Ja je pokušam utješiti, a ona mi pošalje broj svojeg mobitela i dramatično napiše: ‘Odmah mi se javi na taj broj!'”, napisao je korisnik Reddita.

Priznaje kako mu je sve to bilo sumnjivo.

“Ja joj pošaljem poruku na WhatsApp, ona neće to, inzistira da ju odmah nazovem na broj koji mi je dala. Odgovorih joj da ju neću nazvati jer ju preslabo znam, možda je prevara, (iako sam preko Wappa vidio da je broj stvaran, ali nisam htio trošiti pare da joj glumim psihijatra) i dam joj svoj broj da ona mene nazove. Ona se naravno uvrijedi jer ju nisam nazvao i unmatcha me. Nisam se puno iznenadio jer ipak je to Tinder”, zaključio je mladić.