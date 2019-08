HRVAT TESTIRAO CURE NA TINDERU: Glumio tamnoputog manekena iz Amerike i otkrio toplu vodu

Žene su se ‘upecale’ bez problema, a neke su priznale da im je već dosta Hrvata

Na najpopularnijoj stranici za dejtanje teško ćete pronaći srodnu dušu, ali zato prilika za neobavezan seks ima napretek. Koliko je izgled u današnje vrijeme zapravo važan, odlučio je doznati Hrvat, koji si je dao truda i napravio lažan profil na Tinderu. Ukratko, predstavio se kao superseksi američki maneken, ubacio nekoliko fotografija koje je pronašao, naveo da se nalazi u Zagrebu i krenuo u lov.

Rezultat ga frapirao

Za sebe kaže kako je prosječnog izgleda i sa svojim stvarnim profilom ne polučuje zavidan broj uleta, ali su zato, prema njegovu istraživanju, Hrvatice itekako slabe na strance atraktivnog izgleda. Njegov je eksperiment trajao dva mjeseca, tijekom kojih je “swipeao” na otprilike 70 posto profila.

“Izbjegavao sam botove, profile bez slika ili s čudnim slikama. Swipeao sam u Zagrebu s radiusom od 21 km, age range je bio 19-32. Moj eksperimentalni profil je imao 27 godina da pokrije najveći mogući broj potencijalnih matcheva. Rezultat: 210 matcheva, 44 “likeova”. U ovo još treba uračunati sve koji su me unmatchali, obrisali profil itd.”, objasnio je neimenovani Hrvat na Redditu.

Pljuštali ‘superlajkovi’

Svoje je rezultate demonstrirao snimkama zaslona, a profile žena s kojima je komunicirao zamutio je kako bi zaštitio njihovu privatnost. Kao tamnoputi maneken, isprobao je različite ulete i zaključio kako apsolutno svaki od njih pali, čak i kad je nastupao vulgarno i uvredljivo.

Kao prvo, žene su ga šakom i kapom častile “superlajkovima”, kojih je, kako kaže, prikupio desetak.

Sve im je okej ako frajer dobro izgleda

Mnoge su se njemu prve javljale, a druge su mu “traktatima odgovarale na običan smajlić”. “Jedna mi je pohvalila usne, na što sam rekao da imam filere (lol), i to joj je svejedno bilo ok te je nastavila u tonu kako me želi. Kad sam joj rekao da ništa od toga, svejedno je nastavila ganjati me”, opisao je Hrvat jednu takvu konverzaciju.

Druga ga je optužila da je na Tinderu samo radi hvatanja seksa na jednu noć. Kada joj je on to potvrdio, rekla mu je kako “nije osoba za njega”, a kasnije mu se opet javila da ga pita je li još u Zagrebu, rekavši mu kako ga još uvijek čeka.

Češće se javljaju prve

Ovaj očito iskusan tinderovac iz Hrvatske napominje kako je malen broj žena koje se na toj stranici za dejtanje javljaju prve, ali u slučaju kada je bio superseksi maneken iz Amerike, to mnogima nije bio problem te su mu se javljale bez problema.

Neke su od njih, dapače, bile vrlo izravne i odmah mu priznale kako ga žele odvući u krevet. Ipak, mladić ističe kako je i dalje postotak onih koje su povlačile prvi potez bio značajno manji od onih koje su čekale da se on njima javi.

Uleti su se razlikovali

Bilo je tu izravnih komplimenata…

pasivnih poziva na piće/ručak…

“slučajnih” reakcija na njegovu profilnu fotografiju…

komentiranja opisa (“u opisu mi je pisalo nešto tipa ‘You’ll never go back’, aludirajući na, jel”)…

ali i izravnih poziva na piće.

Kako pristupiti ženama na Tinderu

Nakon ovoga eksperimenta, Hrvat ima univerzalan savjet za sve frajere kojima se svidi žena na Tinderu. “Dragi moji muškarci koji čitate opise i secirate fotografije cura kojima se idete javiti – gubite vrijeme. Nebitno je. Ako joj se sviđaš, odgovorit će na (skoro) bilo što, a ako joj se ne sviđaš dovoljno ili je na Tinderu samo zbog ego boosta, nebitno je što ćeš napisati. Napiši lijepo “hej” i ako odgovori, super, ako ne, ajmo dalje. Nadati se da je ona jedna od onih koja će cijeniti tvoj trud je, nažalost, suboptimalan način ulaganja vremena”, napisao je.

Isprobao sve – i sve prolazi

Njemu je, dok se pravio da je tamnoputi Amerikanac, svašta polazilo za rukom: uvrede…

pozivanje samog sebe da isprobaju njezin krevet…

usporedbe hrane koju jedu s njegovim penisom…

izravan “let’s do it”…

pitanje hoće li i njega jahati kao devu…

neukusno komplimentiranje grudi…

njihov ulet na koji je samo odgovorio lokacijom…

Neke su mu priznale kako im je već dosta Hrvata…

Njegova statistika nije laskava

Na kraju je ovaj Hrvat eksplicitno dao do znanja kako je Tinder stvoren samo za zgodne muškarce. “Ako se ne možeš izdvojiti na način da pripadaš u vrh muške ponude, nemoj ni gubiti vrijeme na tinder jer ćeš kupiti “mrvice”. Da da, naravno, neki su se upoznali na tinderu i oženiti (i nitko od njih nije bio lutrija) i takve stvari se događaju, ja pričam o vjerojatnostima i statistici”, zaključio je.