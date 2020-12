Pitajte prosječni par što bi njihovu vezu najviše ugrozilo i vjerojatno će većina odgovoriti: nevjera. Eh, da je barem tako jednostavno. Istina je da u svakoj vezi postoje opasne točke, koje su naizgled nevine – poput proslave rođendana.

Zaboravite na sve one klasične priče o preljubu – ovo su četiri najizazovnija razdoblja za ljubavne parove. Razotkrila ih je poznata seksologinja Tracey Cox u razgovoru za Daily Mail.

Ask the average couple what would put their relationship most at risk and they’re likely to answer infidelity. If only it was that simple. There are danger points in every relationship – and Christmas and New Year is one of them. https://t.co/T5x3mUEBgX

