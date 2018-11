HLADAN ZARUČNIK JU OTJERAO U KREVET DUPLO STARIJEG TIPA: ‘Ah, takav seks nikad u životu nisam iskusila!’

‘Taj mi je čovjek pokazao kako bi život izgledao s nekim drugim tko me doista cijeni’

Mlada žena se ohladila od zaručnika, koji je uzima zdravo za gotovo. Nezadovoljna seksualnim životom, na poslu se zaljubila u dvostruko starijeg frajera, s kojim je doživjela najbolji seks u životu. Bliži joj se vjenčanje, a ona svoga partnera više ne voli. Svoj je problem podijelila sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, iako sam zauzeta, seksam se s muškarcem gotovo dvostruko starijim od sebe… i ne osjećam ni trunku krivnje. Imam 23 godine. Moj 26-godišnji partner je sav slatkorječiv, govori mi ono što ja želim čuti, a iz aviona se vidi da tako ne misli. Zajedno smo tri godine i imamo jednogodišnju kćer. Naš se odnos totalno strmoglavio i više smo kao prijatelji. Ja se stvarno trudim. Radim duge smjene, ali ipak njemu izmasiram stopala da mu pokažem koliko ga volim.

Zaveo ju paperboy

Šaljem mu poruke s posla, na koje mi on ne odgovara. Ja kažem “volim te”, a on odgovori “i ja tebe”, ali ne zvuči mi kao da to i misli. Kad se seksamo, nema ni ljubljenja ni maženja – ničega. Nikad ne izlazimo. Ako ja nešto i predložim, on odbije. Radim u tatinom kiosku i kćerkicu vodim sa sobom. Ima jedan tip koji nam dostavlja novine. Zgodan je i oženjen, ali i gotovo duplo stariji od mene. Ima 45 godina.

Došao je prije nekoliko mjeseci kada su me neki tinejdžeri maltretirali tražeći alkohol, a nisu željeli pokazati osobne iskaznice. Svađala sam se s njima, a on im je rekao neka mi prestanu prijetiti i potjerao ih. Bili su zaista bezobrazni i počela sam se tresti. On mi je skuhao čaj i zagrlio me. podignuo mi je bradu prema sebi i poljupcima mi skinuo suze, a zatim me poljubio u usta. Osjećaj je bio predivan.

Maher u krevetu

Te me večeri pozvao k sebi jer mu je supruga bila odsutna. Partneru sam rekla da ću ostati kod prijateljice, a on je ostao čuvati našu curicu. Počeli smo se ljubiti čim smo zatvorili vrata za sobom, a onda smo se poseksali. Bio je najpažljiviji ljubavnik kojega sam imala. Nikad nisam doživjela takvo što. Od tada se redovito viđamo, a on mi pruža sve što sam ikada željela od veze. Vrlo je strastven u svemu u životu i čini se lud za mnom. Mislim da ga volim.

Ja bih se trebala uskoro udati za svog partnera, ali to me više uopće ne privlači. Više se bojim svega toga. Taj mi je čovjek pokazao kako bi život izgledao s nekim drugim tko me doista cijeni i uz koga se osjećam voljeno i paženo.

Deidre odgovara:

Pa, svakako se ne bi trebala udati za svoga partnera, s obzirom na situaciju. On te uzima zdravo za gotovo i ti nisi zadovoljna, a to bi se moglo negativno odražavati na vašu kćer. Ljubavnik ti je pokazao kakav bi život mogao biti, ali to je veza bez budućnosti. On je oženjen, tako da to ne vodi nikamo. Poštuj sebe, reci mu da ti vaša afera komplicira život i da je želiš okončati za svačije dobro.