GORJELI SU OD STRASTI, A ČIM SU USELILI SKUPA – SUŠA U KREVETU: ‘Kako je to moguće? Skupa smo tek 10 mjeseci?!’

Umjesto da budu slobodni voljeti se, oni su se udaljili

“Ona ima 25, a ja 26 godina. Zajedno smo 10 mjeseci, a šest mjeseci živimo zajedno. Ponekad će moja cura predložiti seks, no najčešće završimo samo zagrljeni gledajući TV, nakon čega zaspimo”, započeo je priču muškarac kojeg muči seksualni život s partnericom.

Nema orgazma

Kaže kako je u pola godine njihov seksualni život zamro, ona više ne može doživjeti orgazam i uspije u tome samo onda kada imamo predigru. Kada i vodimo ljubav, čini mi se da ja uživam u tome mnogo više nego ona. Čini mi se da je više ne uzbuđujem i to me počelo mučiti. Što da učinim kako bi obogatio naš seksualni život?”, upitao je poznatu savjetnicu s britanskog The Suna Deidre.

Muškarci i žene nisu isti

Ona mu je kazala kako bi trebao naučiti da su žene i muškarci što se tiče seksa drugačiji, no naglasila je kako ipak ima premalo informacija da bi sudila o njihovom odnosu. Kako bilo, ako se žena osjeća poštovanom, ako se kućanski poslovi u domaćinstvu dijele, vlada zajedništvo i ravnopravnost u kući, a u krevetu pažljivost i interes i za njezinim užitkom, ne bi trebalo biti problema.