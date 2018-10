GLAVNA FACA NA TINDERU IMA 61 GODINU: ‘Zavode me 20-godišnjaci, osjećam se kao cura, a ovo je tajna mog uspjeha’

Ali sav taj zanos nadopunjuje se upravo staromodnim očekivanjima

Iako čvrsto vjeruje u staromodne načine za pronalazak ljubavi, Londončanka s australskom adresom Mariane Merati (61) glavna je faca na Tinderu. Kaže da je ta praksa održava mladom. U emisiji SBS-a ispričala je kako ju je dugogodišnja sklonost mlađim muškarcima odvela u bespuća najpopularnije aplikacije za dejtanje.

“Javljaju mi se različiti tipovi. Nije me sram priznati kako mi odgovaraju frajeri od 20 i nešto godina, ali oni me ipak ne zanimaju. Smatram da je to još uvijek tabu”, kazala je svježa umirovljenica. Bila je to, prije svega, potreba za društvom, više od deset godina nakon razvoda. Tako je čula za Tinder.

Ima visoke kriterije

Bivša znanstvenica rekla je za Mamamiju kako je, zahvaljujući aplikaciji, upoznala svakakve tipove ljudi. “Bilo je tu egzotičnih muškaraca iz različitih zemalja, religija i kultura. Druženje s njima pomoglo mi je da proširim vidike. Konstantno učim i oduševljavam se njihovim pričama”, objasnila je vitalna 61-godišnjakinja.

Ali sav taj zanos nadopunjuje se upravo staromodnim očekivanjima. “Želim da mi s muškarcem bude lijepo, da mi ugađa i impresionira me, iskazuje poštovanje i ljubav, da bude najbolji prijatelj što može biti, da izgleda dobro, miriše dobro i osjeća se dobro”, nabrojila je Merati svoje kriterije.

Snažan motiv

Možda se njezin pristup dejtanju na prvu čini preradikalnim za ženu u 60-ima, no vjerovali ili ne, ona nije ni blizu jedina takva. Naprotiv, žene iznad 45 godina najbrže su rastuća skupina u internetskom upoznavanju.

Za ovu vrlu umirovljenicu, možda je baš to tajna sjajnog života u zlatnim godinama. “Dejtanje me održava mladom, daje mi motiv da se brinem o sebi, da budem zdrava i fit, da doživim fantastične avanture i sklopim nevjerojatna poznanstva”, zaključila je Merati.