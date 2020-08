‘GENITALNO USKLAĐIVANJE’ JE HIT MEĐU PAROVIMA: Evo kako kirurzi postižu da se penis i vagina savršeno sljube

Parovi stoje u redovima kako bi iskušali najnoviji trend u kozmetičkoj kirurgiji – genitalno usklađivanje ili “perfect fit”. Ova procedura navodno povećava trenje i na taj način poboljšava seksualni život. Kirurginja dr. Lucy Glancey tvrdi kako je društvena izolacija zbog pandemije prouzročila naglo povećanje broja parova koji se žele podvrgnuti zahvatu.

Kirurzi na prvome pregledu mjere proporcije intimnih područja parova, a potom im nude povećanje penisa te pomlađivanje ili sužavanje vagine kako bi si partneri savršeno odgovarali tijekom spolnoga odnosa.

— IOL Lifestyle (@IOL_Lifestyle) August 6, 2020