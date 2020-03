Njihova ljubav pobijedila je sve prepreke i par sada živi zajedno u Rumunjskoj

Ljubav uistinu ne poznaje godine, a ponekad ni spol. Pravi je primjer za to nekadašnji vikar iz Engleske Philip Clements (81), koji se prije tri godine vjenčao sa svojim 54 godine mlađim odabranikom iz Rumunjske.

Umirovljeni bivši svećenik upoznao je mlađahnoga Floriana Marina (27) na aplikaciji za dejtanje Gaydar, a njihova ljubavna priča imala je mnoštvo uspona i padova. Godinu dana nakon vjenčanja, 2018. godine, par je prekinuo i stariji Philip se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Njihovu je braku tada kumovalo Florianovo pretjerano izlaženje u klubove. No, ubrzo su ponovno osjetili povezanost te svojemu odnosu pokušali dati još jednu šansu, s time da su ovoga puta odlučili biti u otvorenoj vezi.

Svećenik je bio 60 godina

“Neizmjerno ga volim. Da smo se kojim slučajem zauvijek razišli, bio bih najnesretnija osoba na svijetu”, priznao je Philip u razgovoru za Daily Mail. “Dok smo bili odvojeni, patio sam od depresije jer mi je nedostajao. Bilo je kao da sam izgubio ruku ili nogu, znao sam da ga trebam.”

Iako je u jednom razdoblju svojega života bio zaručen sa ženom, Clements je oduvijek znao da je gay. Nakon što je punih 60 godina poštovao zakletvu koju je položio kao svećenik, odlučio je preuzeti rizik i pronaći svoju pravu ljubav.

Kada se ispostavilo da otvoreni brak ne funkcionira, kontroverzni supružnici odlučili su se ipak vratiti monogamiji, iako su bili odvojeni. Florian je, naime, morao otići natrag u rodnu Rumunjsku zbog Brexita, jer on u Ujedinjenom Kraljevstvu nije imao nikakva prava.

Danas žive u Rumunjskoj

“Sada se razumijemo puno bolje. On odlazi u gay klub jednom tjedno i to je sasvim u redu. Shvaćam da on mora biti okružen mladim ljudima zbog naše velike razlike u godinama”, kazao je bivši vikar iz Engleske.

Njihova ljubav pobijedila je sve prepreke i par sada živi zajedno u Rumunjskoj od Philipove mirovine, a, kako sami kažu, i dalje se vole i zabavljaju. Svoje vrijeme provode kod kuće ili u gradu, a za tuđa mišljenja ne haju.

“Nije me briga što drugi misle, nisu me nikad upoznali. Volim biti u središtu pažnje i umrijet ću ako barem jednom mjesečno nisam na televiziji. Volim naziv ‘gold digger’, ali ne volim što on znači”, izjavio je 27-godišnji Florian.