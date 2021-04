GADLJIV SLUČAJ KOJI ŽELI PROMIJENITI ZAKON: Roditelj zatražio dopuštenje da se vjenča s – vlastitim odraslim djetetom!

Predloženi supružnici su punoljetni. Predloženi supružnici su biološki roditelj i dijete. Predloženi supružnici ne mogu se zajednički razmnožavati

Roditelj iz New Yorka pokušava promijeniti zakon kako bi mu se omogućilo da se vjenča s vlastitim punoljetnim djetetom. Pravni dokumenti podneseni Federalnom sudu u Manhattanu ranije ovoga mjeseca imaju za cilj poništiti zakone koji zabranjuju rodoskvrnuće.

Prema njujorškim zakonima, incest je kazneno djelo trećega stupnja u New Yorku i kažnjava se zatvorom do četiri godine, dok bi incestuozni brak bio ništavan, a oni koji su upleteni u to, bili bi suočeni s novčanim kaznama i daljnjom zatvorskom kaznom.

NEZAPAMĆENA GADARIJA: Majci (64) i sinu (42) prijeti do 20 godina zatvora zbog – incesta! Njegova žena ih je zatekla u klinču…

Ne misle se razmnožavati

Zbog prirode ovoga pravnog akta, svi mediji, među ostalima i ugledni New York Post, raspolažu s vrlo malo pojedinosti u vezi s dotičnim roditeljem i djetetom – isključujući identificirajuće podatke poput spola, dobi i mjesta stanovanja.

Roditelj je izjavio da su i on i dijete željeli ostati anonimni jer su njihovi stavovi i planovi “radnje za koje veliki dio društva smatra da su moralno, socijalno i biološki odbojne”. U prijavi stoji: “Kroz trajnu vezu braka, dvije osobe, bez obzira na to u kojem bi međusobnom odnosu mogle biti, mogu pronaći veću razinu izražavanja, intimnosti i duhovnosti.”

Prijava se odnosi na partnerstvo kao PAACNP, akronim koji se odnosi na “Parent and Adult Child Non-Procreationable” ​​i tvrdi sljedeće: “Predloženi supružnici su punoljetni. Predloženi supružnici su biološki roditelj i dijete. Predloženi supružnici ne mogu se zajednički razmnožavati.”

Bilo je već takvih slučajeva

“Parovi roditelja i odrasle djece kojima je razmnožavanje praktično ili doslovno nemoguće mogu težiti transcendentnim svrhama braka i tražiti ispunjenje u njegovu najvišem značenju”, dodaje se u prijavi.

Roditelj poziva suce da mu dopuste vjenčanje sa svojim punoljetnim djetetom u New Yorku i kaže da su trenutna pravila “protuustavna”. Roditelj kaže da bi volio moći zaprositi svoje dijete, ali ne može zbog “emocionalne štete” uzrokovane važećim zakonima.

Govoreći za New York Post, profesorica prava na sveučilištu New York Sylvia Law izjavila je: “Ne mislim da je ovo sada neki veliki narodni pokret, ali mislim da, otkako vodimo evidenciju, bilo je takvih slučajeva. To je područje u kojemu bi većina ljudi rekla da vlada ima pravo donijeti pravila, čak i ako se ne primjenjuju na svaku situaciju.”