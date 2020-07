FRAJERI IMAJU PROBLEMA U KREVETU: Jedne muči erekcija, drugi ne mogu postići orgazam… Što se događa?

Iako su žene te koje se češće žale na seksualne probleme, sve više muškaraca prijavljuje čudne pojave koje im se događaju u spavaćoj sobi. Je li problem psihičke prirode zbog pandemije koronavirusa ili je posrijedi nešto još dublje, nije poznato. U svakom slučaju, stanje je zabrinjavajuće.

Poznata stručnjakinja za seks i veze Tracey Cox otkrila je koji su problemi najčešći i kako si svaki muškarac može pomoći.

Can’t do it, won’t do it, too fast or too slow. The four most common penis problems and how to solve them https://t.co/q0MODtVBXR

— @TraceyCox (@TraceyCox) July 15, 2020