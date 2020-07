FRAJER PRIZNAO: ‘Pozvao sam ženinog bivšeg na večeru i gledao ih dok se seksaju. Ludo me uzbudilo’

Muškarac je prije braka plaćao za seksualne usluge, a supruga mu je donedavno bila dosadna u krevetu

Jedan 46-godišnji Britanac razočaran seksom u braku shvatio je da ga uzbuđuje promatranje supruge i njezinog bivšeg supruga u krevetu. Budući da si tu sliku ne može izbiti iz glave, a njegova supruga nije voljna ponoviti takvo što, obratio se za savjet Sunovoj kolumnistici Deidre.

Suprugu (45) je upoznao online i bio je oduševljen jer se zaljubio u svojoj dobi. “Šest godina prije toga plaćao sam za seks i mislio sam da će s njom to biti nadrealno iskustvo, ali jako sam se razočarao jer nisam gotovo ništa osjećao”, priznao je muškarac.

U SVINGERSKOM KLUBU NALETIO NA – SINA: ‘Gledao sam par kako se seksa, a kad se tip okrenuo, shvatio sam o kome se radi’

Otkrio je da su na seks čekali dva mjeseca, ali da se čekanje nije isplatilo. Vjenčali su se godinu dana nakon upoznavanja, a dvije godine kasnije situacija ispod plahti je, po njemu, razočaravajuća.

“Jednom je spomenula da je njezin bivši suprug ‘obdaren’ i to me zaintrigiralo. Jednu smo večer pričali o njemu. Znao sam da su u dobrim odnosima jer zajedno odgajaju sina. Rekao sam joj da ga jednom pozove kod nas jer je on veliki dio njezinog života, a ona je pristala”, napisao je 46-godišnjak.

CURA VARA DEČKA SA ŠEFICOM: ‘On je drag, ali dosadan u krevetu, a s njom je seks fantastičan’

Kada je bivši muž došao, muškarac mu je namjerno točio piće kako bi se opustio. “Započeo sam riskantni razgovor i predložio mu da vodi ljubav sa svojom bivšom ženom, za dobra stara vremena”, otkrio je.

No, on im se nije priključio, već je samo gledao. Iznenadilo ga je što se oboma svidjela ideja, kao i ‘obdarenost’ bivšeg muža. “Gledanje njihovog seksa bilo je nešto najzabavnije što sam iskusio u životu, ali moja je žena bila jako tužna idući dan. Sada kada se život vratio u normalu siguran sam da ne bi pristala da to ponovimo, no ja to ne mogu izbiti iz glave”, priznao je voajer i upitao kolumnisticu za savjet.

‘Zaboravi na reprizu’

Deidre smatra da muškarac svoju suprugu tretira kao porno zvijezdu te da njihov seks nije odraz ljubavi koju gaje jedno prema drugome. “Mislim da je uzrok tome što ne osjetiš mnogo tijekom seksa. No, morate zajedno eksperimentirati, prilagoditi poze i poboljšati tehniku”, savjetovala mu je kolumnistica.

Dodaje da mora suprugu uvjeriti da ju voli i želi te da zaboravi na ponavljanje svoje voajerističke seanse.