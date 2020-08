EVO DOKAZA DA NE TREBA ŠTEDJETI BAŠ NA SVEMU: Mladenci dobili tortu zbog koje ćete plakati od smijeha

Ako uskoro planirate vjenčanje, naučite na tuđim greškama i tortu naručite od profesionalnih slastičara

Jedna organizatorica vjenčanja na Redditu je objavila fotografiju nezgode koja je zadesila jedne mladence. Oni su, naime, u svrhu uštede, tortu naručili iz lokalnog supermarketa kojem su prepustili i ukrašavanje.

No, nešto je pošlo krivo te su umjesto natpisa “Wiser wedding”, u kojem je “Wiser” prezime mladenaca, dobili natpis “why is there a wedding” ili u prijevodu – zašto je došlo do vjenčanja?

Sasvim je očito da netko ili nije dobro čuo, ili nije dobro razumio narudžbu, ali damo se kladiti da je ova torta bila, ako ništa drugo, odlična tema razgovora. Možda čak i znak “odozgo”…