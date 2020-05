EKIPA UBILA U POJAM BUDUĆU MLADENKU: Od zaručnika je tražila čak tri različita prstena, a objašnjenje joj je suludo

Iako se pokušala izvući na opsesivno-kompulzivni poremećaj, ekipa na društvenim mrežama okomila se na buduću mladenku i proglasili su ju razmaženim derištem

Kada vas netko odluči upitati hoćete li provesti ostatak života s njima, sasvim je normalno da ćete svima htjeti pokazati zaručnički prsten. U vrijeme društvenih mreža to uglavnom uključuje objavu nekoliko fotografija i emotivni tekst koji ih prati.

No, ova je buduća mladenka izazvala bijes na Facebooku zbog svoje objave, odnosno neobičnog zahtjeva.

Naime, od zaručnika je tražila tri različita zaručnička prstena zbog svog opsesivno-kompulzivnog poremećaja, a drugim ženama je poručila da ih “njihov tip ne voli dovoljno ako nije voljan isto učiniti za njih”.

“Zovite me razmaženom i zahtjevnom, ali moj je suprug znao u što se upušta na dan kada mi je rekao da me želi oženiti. Jako sam izbirljiva kada je riječ o nakitu jer se sve mora slagati. Ako nosim srebrno, ostatak mora biti srebrni. Ako nosim zlato, ostatak mora biti zlatan, a ako nosim ružičasto zlato, sve ostalo mora biti ružičasto zlatno tako da tehnički imam tri zaručnička prstena. Zaprosio me srebrnim prstenom s dijamantima, a uz njega imam i zlatni i ružičasto zlatni. Dame, ako vas vaš muškarac ne voli dovoljno da se brine o vašem opsesivno-kompulzivnom poremećaju, onda trebate novog tipa”, napisala je buduća mladenka na Facebooku.

Njena je objava pokrenula lavinu uvreda i ruganja kojoj se sigurno nije nadala dok je pisala objavu.

“Razmažena i zahtjevna? Ne. Razmažena i pohlepna? Apsolutno da”, “Razmažena si, zahtjevna, nepodnošljiva i luda. Nadam se da ti nije kupio sve te prstene. S takvim ponašanjem nisi zaslužila nijedan”, “Ti si materijalistička egocentrična krava”, “Opsesivno-kompulzivni poremećaj? J*bi se. Ja imam OKP i uopće se tako ne manifestira”, “Tvoj zaručnik treba novu djevojku, zvučiš nepodnošljivo”, “Koliko derište možeš biti? Zaručnik ti je trebao reći ne i ostaviti te”, samo su neki od komentara razjarene gomile.