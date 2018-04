Georgina ne može odbiti poziv na vjenčanje pa je čak preselila roditeljima da ne mora plaćati stanarinu i može nastaviti odlaziti na vjenčanja.

Georgina Childs (30) iz Velike Britanije postala je ‘žrtvom vjenčanja’ jer je u četiri godine pohodila njih čak 20 i pritom potrošila oko 77.000 kuna. Na vjenčanja je očito trošila novac koji nije imala pa je sada u dugu oko 17.000 kuna i mora živjeti s roditeljima.

Georgina je inače PR menadžer i kaže: ‘Prođu me trnci kada stigne pozivnica. Voljela bih da mogu odbiti, ali kako kažeš prijateljima da nemaš novaca za njihovo vjenčanje? Već znam kako to ide: Mladenka će hodati uz pjesmu Eda Sheerana, cvjetna tema će biti prošarana zelenilom, a moj bankovni račun će se srozati za više od 2.000 kuna. To uključuje troškove putovanja, smještaja, dar i haljinu, a ne uključuje djevojačku večer’, piše The Sun.





Od ljeta 2014. Georgina je potrošila oko 55.000 kuna na vjenčanja i preko 20.000 kuna na djevojačke večeri i priznaje: ‘Nekad sam voljela vjenčanja. Sve je bilo novo i uzbudljivo, a iako su bila skupa, mogla sam uštedjeti. No, od 2014. se vjenčanja samo nižu, kalendar mi je pun, a bankovni račun prazan. Počela sam paničariti, mislila sam da si samo ja ne mogu priuštiti vjenčanje i osjećala sam pritisak. Već 2016. sam si mogla priuštiti samo plaćanje kreditnom karticom, koju sam jedva otplaćivala’.

Georgina kaže da su joj najteže pala vjenčanja na kojima je bila djeveruša jer su onda i troškovi povećani. ‘Ljudi ti kažu da će ti platiti svoj dio za djevojačku večer ili za poklon, ali na kraju moraš pokrivati i tuđe troškove’. 30-godišnjakinja se zadužila unatoč tome što uvijek odabere najjeftiniji poklon na listi mladenaca, a kaže da svaki put mora kupovati novu haljinu jer na vjenčanjima sreće puno istih ljudi pa joj je neugodno na više vjenčanja biti u istoj haljini.

Žali se da su i djevojačke postale preskupe pa je tako za Uskrs bila u Španjolskoj i na jedan vikend potrošila oko 5.000 kuna. ‘Toliko plaćam stanarinu za cijeli mjesec’, dodala je Georgina koja je na kraju shvatila da si ne može to sve priuštiti pa se vratila u roditeljski dom kako bi si i dalje mogla priuštiti vjenčanja.

‘Htjela bih napraviti rez i reći da ću ići samo na jedno do dva vjenčanja godišnje, no tek mi je pola prijatelja u braku tako da se to neće tako skoro dogoditi’, zaključuje Georgina.