DRSKA MLADENKA OPLELA PO GOŠĆI: ‘Što si mi to kupila? Trebala si donijeti kuvertu…’; Evo fotke poklona, koliko je ovo tužno?

Nepisano je pravilo da, kada idete na nečije vjenčanje, donesete poklon ili kuvertu s novcem kao zahvalu mladencima za to što su vas pozvali i cijeli dan častili. Razumije se da si ne može svaki gost priuštiti ogromne izdatke, ali najvažnija je namjera, zar ne? E, pa ova mladenka ne misli tako.

Jedna gošća iz Kanade odlučila je pokloniti nešto vrlo neuobičajeno za vjenčane poklone. Umjesto gotovine ili kućanskih aparata, mladencima je na vjenčanje donijela košaru punu različitih slatkiša – bilo je tu bombona, keksa, čokolada, bombonijera…

Fotografiju svojega originalnog poklona objavila je na Facebooku a uskoro je njezina priča bila objavljena i na Redditu. Kathy Mason požalila se da joj mladenci nisu poželjeli lijepu dobrodošlicu kada su vidjeli što im je kupila, prenosi Mirror.

TUŽNA ISPOVIJEST MLADENKE IZ SRBIJE: ‘Kum je iznenada prekinuo vjenčanje, a onda – šok! Te riječi mi i dalje odzvanjaju u glavi’

“Mladenka Lauren poslala mi je poruku nakon vjenčanja i rekla da moj poklon nije dovoljno dobar te da bi bilo bolje da sam donijela kuvertu s novcem”, napisala je Kathy. Lauren joj je zahvalila što je došla na vjenčanje i savjetovala joj da na sljedećem vjenčanju ne učini istu “pogrešku”.

'Rude' bride slams guest's thoughtful wedding gift as it didn't meet her expectationshttps://t.co/dCnSG8fA2q pic.twitter.com/eiRjMYyfnn

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 16, 2020