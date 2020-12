DOSTA JOJ JE ČEKANJA: Djevojka je tužila vlastitog dečka – jer je ne želi oženiti! Što kažete na ovu sudsku presudu?

Kada je dvoje ljudi dugo u vezi, društvo očekuje da će i stati pred oltar. No, u današnje je vrijeme sve manje sklopljenih brakova jer mnogi smatraju kako to nije i ne smije biti potvrda njihove ljubavi. To je sasvim u redu ako oboje tako razmišljaju.

Međutim, što kada samo jedna strana priželjkuje taj papir, a druga ima neku kočnicu pri samoj pomisli na takvu vrstu vezanja? Ova žena povukla je prilično radikalan potez samo zato što se želi udati, a njezin je partner po tom pitanju još uvijek neodlučan.

Gertrude Ngoma i Herbert Salaliki zajedno su osam godina, a Herbert je oduvijek tvrdio da se želi oženiti. Ipak, još uvijek nije kleknuo pred nju i postavio to sudbonosno pitanje. Njoj je dosadilo čekanje pa je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. Ne, nije ga zaprosila, već – podigla tužbu!

She's taken her boyfriend to court demanding he outline their plans for the future 😳

— LADbible (@ladbible) December 9, 2020