DOSADIO JOJ JE SUPRUG BEZ AMBICIJA: Seksi poruke otkrile da je spavala s bivšim, no je li nova ideja recept za propast?

Udana 34-godišnjakinja ponovno je pala na čari bivšega dečka jer ju je vlastiti suprug razočarao potpunim izostankom bilo kakve ambicije u životu. Ona ima odličan posao i neprestano teži napretku. Nakon što je završila u krevetu s bivšim, olakšala je dušu u pismu za Sunovu rubriku Dear Deidre.

“Zajedno smo već deset godina i stvarno volim svojega muža, ali on cijelo ovo vrijeme kaska na mjestu. Otkad je završio školu, radi kao dostavljač. Meni to nikako ne ide u glavu. Razočarana sam. U posljednje sam se vrijeme dopisivala s nekoliko muškaraca na internetu, ali sve sam ih odbila. Onda mi je jednoga dana u ured došao dečko iz moje mladosti”, započela je čitateljica.

“On je uvijek bio prava seks bomba. Razmijenili smo brojeve i kasnije smo se našli na piću. Lagala sam suprugu da imam gužvu na poslu, a kada me bivši pozvao u hotelsku sobu, nisam mogla odbiti”, prisjetila se.

OSTAVILA MUŽA ZBOG LJUBAVNIKA, PA POŽALILA: ‘Seks je bio izvrstan, ali u karanteni sam shvatila… Fali mi muž!’

I had amazing sex with an ex-lover last month as my husband has no ambitionhttps://t.co/te4QgyQhLh pic.twitter.com/Ev2pQZ98zV

— The Scottish Sun (@ScottishSun) April 12, 2020